Viruswaanzin kaapt leden van nieuwe politieke partij

NIEUWS - Zojuist sloot de zitting van de Kiesraad waar werd vastgesteld welke partijen met welke kandidaten mee gaan doen bij de komende verkiezingen. Na de bekendmaking meldden zich een hele rij bezwaarmakers. Het werd een uiterst verwarrende zitting.

Een deel van de bezwaarmakers wilde dat twee lijsten werden samengevoegd. De lijst Vrij en Sociaal Nederland (VSN), ingeleverd door Bas Philipini, en de Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.., ingeleverd door Anna Zeven, die tot gisteren nog als bestuurslid van VSN stond vermeld op de website van VSN.

Andere bezwaarmakers stelden dat hun naam onterecht op de lijst van Anna Zeven stond en dat ze alleen op de lijst van VSN hoorde te staan.

Het blijkt te gaan om een fikse ruzie binnen die ontstond toen VSN Willem Engel, de voorman van Viruswaanzin, op de lijst zette. Nadat er binnen de partij bezwaren tegen waren geuit, werd Engel van de lijst gehaald. Blijkbaar is er toen een splitsing ontstaan en loopt er momenteel een onderzoek naar de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel waaruit moet blijken wie nu wel of niet de terechte bestuursleden van VSN zijn.

Anna Zeven is aanhanger van Viruswaanzin en het is natuurlijk haar (en haar medestanders) goed recht om met een eigen partij op de proppen te komen. Maar minstens een van de bezwaarmakers gaf aan dat haar ondersteuningsverklaring voor de lijst van Zeven niet geldig kan zijn omdat het een gescand document is en niet het originele papieren document dat zij heeft ingeleverd.

De Kiesraad stelde weinig met de bezwaren te kunnen doen en dat ze de letter van de Kieswet volgt. De twee lijsten blijven dus bestaan, maar diverse kandidaten worden geschrapt omdat er niet genoeg ondersteuningsverklaringen voor zijn. Tot 9 februari kunnen er bij de Raad van State nog bezwaren worden ingediend. Maar als de Kiesraad niet de middelen heeft om onderzoek te plegen naar de rechtsgeldigheid van ondersteuningsverklaringen, wie dan wel? Het Openbaar Ministerie?