Hoger Beroep Assange geblokkeerd

‘The fight goes on‘ schrijft Stella Morris, de partner van Julian Assange, in haar reactie op het besluit van het Supreme Court om Assange niet in de gelegenheid te stellen een besluit van het High Court aan te vechten. Het High Court draaide in december een uitspraak van een lagere rechter terug die uitlevering van Assange aan de Verenigde Staten om medische redenen had verhinderd. Rechter Vanessa Baraitser achtte het risico groot dat een verblijf in een Amerikaanse gevangenis Assange geestelijk en lichamelijk zodanig zou schaden dat suicide niet kon worden uitgesloten. De aanklagers van de VS wisten het High Court er van te overtuigen dat Assange netjes zou worden behandeld. Er bleef zijn verdedigers slechts een klein juridisch gaatje over: beroep bij het Supreme Court. Nu deze hoogste rechterlijke instantie geen beroep wil toestaan ligt de bal bij de minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel die de uitlevering formeel moet goedkeuren. Als zij dat doet, en dat gebeurt waarschijnlijk pas over een paar maanden, kan het advocatenteam van Assange nog proberen bij rechter Baraitser de zaak weer open te breken. En dan met name op punten die zij in haar vonnis van januari 2021 niet heeft meegenomen: de eventuele schending van mensenrechten en van de persvrijheid waartoe de uitlevering van Assange aan de VS zou kunnen leiden.

De Verenigde Staten hebben in deze zaak van begin af aan geweigerd om over persvrijheid te praten. Volgens de aanklagers schond Assange met de publicatie van duizenden vertrouwelijke stukken op Wikilweaks het staatsgeheim. Hij is in hun ogen geen journalist of uitgever, hij is een crimineel die de Amerikaanse belangen heeft geschaad. En daarvoor moet hij boeten. Intussen zit Assange inclusief zijn verblijf in het Ecuadoriaanse ambassade nu al bijna tien jaar vast. De Britse rechter stond niet toe dat hij de procedure voor zijn uitlevering op borgtocht kon afwachten uit vrees dat hij er opnieuw vandoor zou gaan.

Pompeo

Wraak lijkt een belangrijk motief om Assange koste wat koste in de VS te kunnen berechten. Vorig jaar werd bekend dat er in 2017 binnen de CIA zelfs plannen waren om Assange te vermoorden. Hij zat toen nog vast in de ambassade van Ecuador in Londen waar hij asiel had gezocht om uitlevering aan de VS te voorkomen. Toenmalig CIA baas Mike Pompeo was woedend over onthullingen op Wikileaks over hackingtools van de CIA, een inbreuk die het bureau als het grootste gegevensverlies in zijn geschiedenis beschouwde. Ze wilden bloed zien, volgens een voormalige veiligheidsfunctionaris. Pompeo bestempelde Wikileaks als een vijandige inlichtingenorganisatie, een kwalificatie die een agressievere aanpak mogelijk zou maken.

Persvrijheid

Het gevecht van Assange is niet zonder belang voor de persvrijheid en de democratie. Als Assange als eerste journalist volgens de Espionage Act uit 1917 veroordeeld zou worden kan dat consequenties hebben voor alle media. Dan lopen alle journalisten het risico van gevangenisstraf als zij informatie van klokkenluiders van inlichtingendiensten, het leger of de overheid in ruimere zin publiceren. Voormalig klokkenluider Daniel Ellsberg, de klokkenluider van de Pentagon Papers over de oorlog in Vietnam steunt Assange dan ook. De documenten die Ellsberg bij de krant bezorgde toonden onder andere aan dat de regering van Lyndon B. Johnson systematisch had gelogen, niet alleen tegen de bevolking maar ook tegen het Congres. Dergelijke informatie zou wel eens veel moeilijker aan het licht kunnen komen als klokkenluiders en journalisten met Assange als voorbeeld terugschrikken voor de risico’s van onthulling van laakbaar gedrag van de overheid.

[overgenomen van Klokkenluiders en Persvrijheid]