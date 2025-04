Hoe ver gaat Netanyahu?

Na anderhalf jaar oorlog moet het toch wel duidelijk zijn. De Israëlische regering kent geen grenzen in het gewelddadig optreden tegen Palestijnen. Gaza is verwoest, er zijn meer dan 50.000 doden gevallen. Het Israëlische leger ontziet niets of niemand, zelfs ongewapende en als zodanig herkenbare hulpverleners worden vermoord. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt de aanval “buitengewoon ernstig” en wil dat er een “stevig onderzoek” komt.

In Gaza neemt het Israëlische leger neemt steeds meer gebieden in. De inwoners van Rafah in het zuiden zijn gevlucht, ook uit het noorden vluchten weer mensen zonder enige garantie dat ze elders niet getroffen zullen worden door voortgaande bombardementen. ‘In 24 uur werden er opnieuw ongeveer 100 mensen gedood, hun aantal is sinds 18 maart, de dag waarop Israel het staat-het-vuren verbrak gegroeid tot 1.163. Veel indruk maakte een aanval, gisteren op een al eerder eens getroffen UNWRA-kliniek waarbij 22 mensen werden gedood, van wie 16 kinderen. Ook werden veel tenten getroffen in het gebied van Khan Younis,’ schreef Abu Pessoptimist eind vorige week.

Op de Westbank krijgen kolonisten steeds vaker vrij spel om, al dan niet met hulp van het leger, Palestijnen te vermoorden. De Israëlische regering plant daar nieuwe stappen om meer ruimte te scheppen voor Jeruzalem en de apartheid in wegen en woongebieden verder door te voeren. Een nieuwe ‘apartheidsweg’ moet het hele gebied in tweeën knippen. Het is volgens Abu Pessoptimist ‘de opmaat tot de annexatie van het hart ven de Westoever en de totale isolatie van Jeruzalem voor de Palestijnen.’

Israël gaat verder. Het verbrak eind maart definitief de wapenstilstand met Libanon door een bombardement op het zuiden van Beirut. Het Israëlische leger had kort voor de aanval een evacuatiebevel uitgevaardigd voor een appartementencomplex. Het leger zegt dat er in het gebouw een opslagplaats voor drones van Hezbollah was. Inwoners van de wijk zijn in paniek weggevlucht. Tegen de afspraken bij het akkoord dat in november werd gesloten met Hezbollah is het Israëlische leger al die tijd gewoon gebleven in Zuid-Libanon. De speciale VN-coördinator in Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, zegt dat een hervatting van de oorlog “koste wat kost vermeden moet worden”. Ze zegt dat Israël en Libanon zich geen “nieuwe ronde van gewelddadig conflict kunnen veroorloven” en dat het “verwoestend” zou zijn voor burgers aan beide kanten van de grens.

Israël gaat ook verder in Syrië. Minstens negen mensen werden gedood en meerdere anderen raakten gewond bij een grote Israëlische aanval op het Jabaliyeh Dam-bos tussen de steden Nawa en Tasil in het zuidelijke gouvernement Daraa in Syrië. De agressie kwam enkele dagen nadat het leger een ander bloedbad had aangericht in het dorp Koya in Daraa, waarbij zeven Syrische burgers omkwamen. Volgens dezelfde aanpak als in de Gazastrook, dropten Israëlische gevechtsvliegtuigen pamfletten op de stad Koya in Daraa, enkele uren nadat de bloedbaden van donderdag hadden plaatsgevonden. De aanvallen op Syrische doelen zijn volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa’ar bedoeld om te voorkomen dat Syrië een Turks protectoraat wordt. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan veroordeelde Sa’ars uitspraken als “provocerend” en voegde eraan toe dat ze de “agressieve en expansionistische politiek” van Israël weerspiegelen. Sinds Assad is verdreven en in Damascus een nieuwe regering probeert de eenheid in het land te herstellen is Israël bezig zich uit te breiden in de zuidelijke gebieden van het land. De Israëlische regering kondigde een onbepaalde feitelijke bezetting af, terwijl pogingen worden ondernomen om de militaire middelen en capaciteiten van het land te vernietigen.



Netanyahu kent geen grenzen. Het Internationaal Strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd op verdenking van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de Gaza-oorlog. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft in een zaak die Zuid-Afrika tegen Israël aanspande in een tussenvonnis geoordeeld dat Israël alles moet doen om genocide te voorkomen. Het is allemaal “buitengewoon ernstig”, om met onze minister te spreken. Maar wie gaat hem stoppen?