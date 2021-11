Herfst, Sinterklaas en de pandemie

“Zie de maan schijnt door de bomen…” zongen wij vroeger als rond half november Sinterklaas weer in het land was. Maar voor kinderen moet deze tekst onwaarschijnlijk overkomen. Veel bomen staan immers nog vol in het blad en vertonen zelfs nauwelijks herfstkleuren ?!

Anno 2005, ook op 10 november, blogde voormalig Sargasso redacteur Carlos over een verwarrende herfst. “Door het hele land worden jonge eendjes, futen en zwanen gesignaleerd. Vlinders vliegen half november nog volop rond en bezoeken bloemen die al voor de tweede of derde keer in bloei staan.”

Late herfst

25 november 2019: “Als de Sint in het land is hebben de meeste bomen hun blad normaal inmiddels verloren. Dit jaar is dat anders. Door stabiel warm herfstweer zit er nog relatief veel blad aan de bomen.” (MaxVandaag)

31 oktober 2021: Door de warme herfst dartelen er nog steeds veel dagvlinders rond (Tubantia).

Dat was, en is nog steeds, te volgen via de Natuurkalender, een fenologisch waarnemingsprogramma dat de effecten van de klimaatverandering op jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen in kaart brengt. Een initiatief van de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University en het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, dat in 2001 van start ging.

Stelling 1: Oh, het gaat dus al jaren zo. Heel gewoon, niets aan de hand.

Vroege Sint

31 oktober 2021: Sint is er vroeg bij dit jaar (BN de Stem): “De gekte is in augustus al begonnen, meneer.”

Hulpsinterklazen struinen, lang voor de intocht van de echte oude baas, winkels af op jacht naar speelgoed en spelletjes. Want er dreigt een tekort aan kadootjes. En als ze nog wel verkrijgbaar zijn, blijken ze stukken duurder dan vorig jaar.

Oorzaken: tekort aan grondstoffen, lagere productie, transportstagnatie. Allemaal corona-gerelateerd. Minder aanvoer, minder producten, schaarste dus stijgende prijzen.

Stelling 2: De economie is een natuurverschijnsel. Stijgen de temperaturen, stijgen ook de prijzen. Heel gewoon, niets aan de hand.

Late maatregelen

3 november 2021: Sinterklaas mag van Rutte komen, Roermond de enige Limburgse stad die de goedheiligman niet ontvangt (de Limburger). Vanwege corona.

8 november 2021: Eén afgelast, andere intochten voorlopig wel door (Omroep West). Van wege corona.

9 november: Sint ziet intocht in smalle straatjes van Loenen niet zitten (AD). 1,5 meter afstand niet te doen.

Nogmaals gisteren: Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid beslist niet eerder dan vrijdag of het mogelijk is eerder te beginnen met het geven van boostervaccinaties aan 65-plussers (Volkskrant). Een breed front in de Tweede Kamer wil het liefst al binnen 48 uur beginnen.

Uit verslag plenaire vergadering Tweede Kamer 9 november 2021, tijdens vragenuur bij vragen van Lisa Westerveld:

De heer Paternotte (D66): In september zei de Gezondheidsraad: breng het alvast in gereedheid. Volgens mij is dat dan wat je moet doen. Maar het plan is nu dat de boosterprikken pas worden opengesteld voor 80-plussers als Sinterklaas al het land uit is.

Stelling 3: Het is nooit te vroeg te laat te zijn. Heel gewoon, niets aan de hand.