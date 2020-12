Gelukkig(er) nieuwjaar!

De redactie van Sargasso wenst jullie allemaal een voorspoedig 2021! Vorig jaar schreven wij hier nog ‘Het nieuwe jaar zal, nog meer dan vorig jaar, in het teken staan van 75 jaar vrijheid’. Het leek zo’n veilige voorspelling, maar wat hadden we het mis.

Statistisch gezien kan het bijna niet anders dan dat 2021 een beter jaar wordt, daar hebben we geen Steeph-diagram™ voor nodig.

Maar…

Ja, wat dan? Jarenlang hebben we hier op Sargasso de traditie gehad voorspellingen te doen voor het nieuwe jaar, met eh, meestal nogal teleurstellende resultaten. Laten we het daarom dit jaar anders doen: Wat gaat er in 2021 beslist niet gebeuren?

Doe je voorspellingen, dan doen wij nog een oliebol en een drankje. Proost!