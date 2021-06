Rutte vestigt nieuw record

COLUMN - Het is Rutte gelukt! Hij kan een nieuw record op zijn naam schrijven. Daar heeft hij wel de nodige moeite voor moeten doen.

Toen hij met zijn eerste kabinet aan de bak kwam (2010) werd hij net niet de jongste premier ooit. Als hij destijds de kabinetsformatie wat vlotter had afgehandeld, zou hij wel Ruud Lubbers verdrongen hebben van die ereplaats.

Geen nood, mocht Rutte in zijn welhaast maniakale ambitie slagen premier te worden van een vierde kabinet, kan hij altijd nog de langstzittende MP worden. Dat record staat tot nu toe ook op naam van Ruud Lubbers.

En nu mag hij een soort van regeerakkoord gaan schrijven. Vermoedelijk geheel tegen zijn zin samen met mevrouw Kaag, maar hij heeft nu weer wel meer invloed de boel nog langer op te houden. Want het is nog maar zeer de vraag of de uiteindelijk formatiehandelingen half augustus kunnen beginnen, zoals informateur Hamer gisteren stelde.

Maar laten we haar optimisme delen en nog positiever denken dat er dan in twee weken tijd een volgend kabinet geïnstalleerd kan worden, dan zitten we op 31 augustus met Rutte IV opgescheept. Eind 2022 knalt hij dan Lubbers voorbij en wordt de langstzittende premier.

Reken maar dat het hem daar om te doen is. Want Ruttpsje-nooit-genoeg is met zijn huidige records natuurlijk niet tevreden. Zijn halsstarrige tegenwerking bij de kabinetsformatie heeft er namelijk wel toe geleid dat hij nu met drie kabinetten in de top tien van langstzittende demissionaire MP’s zit. Én Rutte is ook hard op weg zijn eigen record van langste formaties te breken.

In het linker rijtje de top-10 langstzittende demissionaire kabinetten. In het rechter rijtje de langstdurende formaties. Alles uitgaande van 31 augustus als mogelijke datum voor de start van een volgend kabinet. En aannemende dat Rutte daar de minister-president van zal zijn.