Vrijdag 2 december verscheen er een spectaculair nieuwe chatbot online: ChatGPT van het software-bedrijf OpenAI. Het is een systeem waarmee je gesprekken kunt voeren in ieder geval alle talen die ik enigszins beheers. Het is een systeem dat getraind is door honderden miljarden woorden – vermoedelijk vooral van het internet geschraapt – te lezen en zo te leren welke woorden vaak in de omgeving van welke andere woorden staan, en wat voor andere patronen de taal die ze lezen kenmerken.

Zo’n ’taalmodel’ kun je vervolgens op allerlei manieren gebruiken. Als je weet wat er vaak voorkomt, kun je dat inzetten om zelf taal voort te brengen die sterk lijkt op al die bestaande taal die je tot je hebt genomen. Automatische vertalers werken er bijvoorbeeld mee, en instrumenten die schrijvers kunnen bijstaan, maar OpenAI heeft het nu dus gebruikt om een chatbot te maken. Ik heb de indruk dat ChatGTP vooral geschikt is om zakelijke vragen te beantwoorden. Het kan putten uit allerlei encyclopedische kennis, maar kan bijvoorbeeld ook opdrachten uitvoeren zoals redactiesommen (‘Een boer heeft vijf kippen en iedere kip legt vijf eieren…’) of programmeertaken (‘Schrijf een Pythonscript dat telt hoe vaak de letter m voorkomt in een tekst”).

Dat werkt allemaal verbluffend goed. Nadat ik een en ander had geprobeerd, besloot ik ChatGTP tot enige fictie te verleiden. Mijn eerste vraag (mijn vragen staan steeds in vet) was geïnspireerd door een vraag die een paar jaar geleden aan een eerdere versie van ChatGTP was gesteld. Ik geef het hier weer als een soort documentatie van waar we met dit soort systemen nu staan. Je moet je voorstellen dat de antwoorden van ChatGTP er over het algemeen binnen een paar seconden waren.

Schrijf een nieuwsbericht over een ontdekking van een eenhoorn in de Andes door een groep Nederlandse biologen. Geef ook het commentaar van een lokale expert.

AMSTERDAM – Een team van Nederlandse biologen heeft een ontdekking gedaan die de wereld op zijn kop zal zetten: ze hebben een echte eenhoorn gespot in de Andes. Het dier, dat lange tijd als mythisch werd beschouwd, is voor het eerst in de geschiedenis op deze manier in het wild gezien. Volgens het team was de ontdekking een complete verrassing. “We waren op zoek naar nieuwe soorten planten en dieren in de Andes, toen we plotseling een prachtig dier zagen dat op een eenhoorn leek,” zegt hoofdonderzoeker Martijn van der Meer. “We waren natuurlijk sceptisch in eerste instantie, maar na grondig onderzoek zijn we er zeker van dat we te maken hebben met een echte eenhoorn.” De ontdekking is al snel wereldwijd opgepikt en heeft veel ophef veroorzaakt. Sommigen zijn enthousiast en blij om te horen dat de mythe van de eenhoorn eindelijk bewezen is, terwijl anderen sceptisch blijven en vragen om meer bewijs. Lokale expert Juan Perez, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Lima, is één van degenen die sceptisch is. “Ik wil graag meer bewijs zien voordat ik het bericht van de Nederlandse biologen zal geloven,” zegt hij. “Er zijn veel dieren in de Andes die op een eenhoorn lijken, dus het is mogelijk dat het team zich heeft vergist. Maar we zijn natuurlijk altijd benieuwd naar nieuwe [ChatGTP is verantwoordelijk voor de vreemde afbreking]

Schrijf een persbericht namens de Universiteit van Lima.

De Universiteit van Lima is blij om aan te kondigen dat lokale expert Juan Perez zal samenwerken met het team van Nederlandse biologen om hun ontdekking van een echte eenhoorn in de Andes te onderzoeken. Volgens Perez is hij blij om de kans te krijgen om samen te werken met het team en om meer te weten te komen over de ontdekking. “Ik ben sceptisch over de ontdekking van de Nederlandse biologen, maar ik ben ook benieuwd en ik wil graag meer bewijs zien,” zegt hij. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team en om te onderzoeken of de ontdekking inderdaad een echte eenhoorn is of niet.” De Universiteit van Lima roept iedereen op om geduldig te wachten op meer informatie over de ontdekking en om de wetenschappelijke methoden te respecteren die worden gebruikt om de waarheid te achterhalen. “Dit is een spannende ontdekking en we zijn blij om samen te werken met het team van Nederlandse biologen om meer te weten te komen,” zegt universiteitsrector Maria Hernandez. “We nodigen iedereen uit om te wachten op meer informatie voordat ze conclusies trekken.”

Schrijf een brief van Juan Perez aan zijn moeder.

Beste moeder, Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik wilde je laten weten over de spannende ontdekking die ik heb gedaan. Een team van Nederlandse biologen heeft een echte eenhoorn gespot in de Andes! Het is ongelooflijk en het heeft de hele wereld in rep en roer gebracht. Ik ben sceptisch over de ontdekking en ik wil graag meer bewijs zien voordat ik het bericht zal geloven. Maar ik ben ook benieuwd en ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team en om te onderzoeken of de ontdekking inderdaad een echte eenhoorn is of niet. Ik ben blij dat ik de kans heb om deel te nemen aan dit spannende onderzoek en ik zal je op de hoogte houden van de vorderingen. Laat me weten hoe het met jou gaat en geef de groeten aan papa en de rest van de familie. Met liefde,

Juan

Schrijf het antwoord van zijn moeder, die ook vertelt dat zij ook weleens een eenhoorn heeft gezien.

Beste Juan, Wat spannend om te horen over de ontdekking van de Nederlandse biologen! Ik ben blij dat je de kans krijgt om samen te werken met het team en om meer te weten te komen over de ontdekking. Ik ben ook benieuwd naar het bewijs dat ze hebben en ik zal net als jij wachten op meer informatie voordat ik een conclusie trek. Ik moet je trouwens iets bekennen: ik heb ook een eenhoorn gezien! Het gebeurde toen ik nog jong was en ik in het bos aan het wandelen was. Ik zag een prachtig dier met een lange, witte manen en een kleurrijke huid. Het was net alsof ik een droom beleefde. Ik ben blij dat ik deze herinnering heb en ik ben blij dat jij de kans krijgt om deel te nemen aan dit spannende onderzoek. Stuur me alsjeblieft meer nieuws over je vorderingen. Veel liefs,

Mama

Juan vertelt aan Martijn over het bericht van zijn moeder in een WhatsApp-bericht. Schrijf dat bericht.

Hoi Martijn, Ik wilde je laten weten dat mijn moeder me heeft verteld dat ze ook een eenhoorn heeft gezien! Ze zag het toen ze jong was en ze in het bos aan het wandelen was. Het was net alsof ze een droom beleefde. Ik ben sceptisch over de ontdekking van de Nederlandse biologen en ik wil graag meer bewijs zien voordat ik het bericht zal geloven. Maar ik ben ook benieuwd en ik kijk ernaar uit om samen te werken met het team en om te onderzoeken of de ontdekking inderdaad een echte eenhoorn is of niet. Laat me weten wat je ervan vindt en hou me op de hoogte van de vorderingen in het onderzoek. Groeten,

Juan

Martijn reageert met een emoji. Beschrijf die emoji.

Martijn reageert op het bericht van Juan met een emoji van een wenkbrauw die omhoog gaat. Deze emoji suggereert dat Martijn sceptisch is over het verhaal van Juan’s moeder en dat hij twijfelt aan de waarheid ervan. De emoji kan ook aangeven dat Martijn verrast is door het verhaal en dat hij geïnteresseerd is om meer te weten te komen.

Schrijf een lied over dit verhaal.

In de Andes, waar de lucht zo blauw is

Zagen we iets wat we nooit eerder zagen

Een prachtig dier, met een lange, witte manen

Een echte eenhoorn, net alsof het in een droom was We waren sceptisch, we dachten dat het niet kon

Maar na grondig onderzoek zijn we er zeker van

Een echte eenhoorn, in het wild gezien

Een ontdekking die de wereld op zijn kop zal zetten We zijn enthousiast, we zijn blij

Maar sommigen blijven sceptisch, ze willen meer bewijs

Lokale experts komen samen om te onderzoeken

Of de ontdekking echt is, of het alleen maar een sprookje is Maar wat het ook is, we zijn blij dat we het hebben gezien

Een echte eenhoorn, in het wild gezien

Een ontdekking die de wereld op zijn kop zal zetten

Het lied doet mee aan het Eurovisie-Songfestival. Schrijf hierover een nieuwsbericht.

AMSTERDAM – Het lied “Een Echte Eenhoorn” van de Nederlandse biologen Martijn van der Meer en Juan Perez doet mee aan het Eurovisie-Songfestival van dit jaar. Het lied vertelt het verhaal van hun ontdekking van een echte eenhoorn in de Andes en heeft al veel ophef veroorzaakt sinds het voor het eerst werd uitgebracht. Volgens Van der Meer en Perez is het lied bedoeld om de ontdekking te vieren en om de wereld te laten zien wat ze hebben gezien. “We zijn blij om onze ontdekking met de wereld te delen en we hopen dat het lied bijdraagt aan het begrip en de belangstelling voor deze bijzondere dieren,” zegt Van der Meer. Het lied is al snel populair geworden en heeft veel aandacht gekregen vanuit de hele wereld. Sommigen zijn enthousiast over de deelname van het lied aan het Eurovisie-Songfestival en zien het als een kans om het verhaal van de eenhoorn nog verder te verspreiden. Anderen zijn sceptisch en blijven twijfelen aan de waarheid van de ontdekking. Het is nog onduidelijk hoe he [Ook hier weer een afbreking door ChatGTP.]

Martijn en Juan worden beschuldigd van plagiaat door een concurrerende band. Schrijf hun tweet.

We zijn verbaasd en teleurgesteld om te horen dat we worden beschuldigd van plagiaat door een concurrerende band. Ons lied “Een Echte Eenhoorn” is gebaseerd op onze echte ontdekking van een echte eenhoorn in de Andes en het is nooit ons bedoeling geweest om het werk van anderen te kopiëren. We zullen de beschuldigingen grondig onderzoeken en onze zaak sterk maken. #EenEchteEenhoorn #plagiaatontkent

Schrijf een verslag van de persconferentie van de concurrerende band.

Tijdens de persconferentie van de concurrerende band, The Mountain Unicorns, werden de leden van de band omringd door journalisten die hen vragen stelden over hun beschuldigingen van plagiaat tegen Martijn van der Meer en Juan Perez. De zanger van de band, Jack Thompson, nam het woord en legde uit dat het lied van Van der Meer en Perez veel overeenkomsten vertoont met hun eigen lied “Mijn Eenhoornvriendje”. Volgens Thompson heeft het duo gebruik gemaakt van hun melodie en tekst zonder toestemming of erkenning. “We zijn erg teleurgesteld en we voelen ons gekrenkt door het gedrag van Van der Meer en Perez,” zei hij. De bandleden benadrukten dat ze geen problemen hebben met de ontdekking van de eenhoorn door Van der Meer en Perez en dat ze alleen bezorgd zijn over het plagiaat van hun lied. “We willen dat ons werk wordt erkend en gewaardeerd en we hopen dat dit snel opgelost kan worden,” zei Thompson. De persconferentie eindigde met vragen van journalisten over hoe de band van plan is om hun zaak tegen Van der Meer en Perez verder te voeren. Thompson zei dat ze het aan hun advocaten zullen overlaten en dat ze vertrouwen hebben in hun zaak.

Schrijf het vonnis van de rechtbank.

Na grondig onderzoek en een rechtszaak, heeft de rechtbank besloten dat Martijn van der Meer en Juan Perez schuldig zijn aan plagiaat van het lied “Mijn Eenhoornvriendje” van de band The Mountain Unicorns. De rechtbank heeft vastgesteld dat er duidelijke overeenkomsten zijn tussen het lied van Van der Meer en Perez en dat van The Mountain Unicorns, waaronder de melodie en enkele delen van de tekst. De rechtbank heeft bepaald dat Van der Meer en Perez de auteursrechten van The Mountain Unicorns hebben geschonden en dat ze een schadevergoeding moeten betalen. Van der Meer en Perez hebben aangegeven dat ze het vonnis zullen aanvechten en dat ze hun onschuld blijven betwisten. Het is nog onduidelijk of het vonnis in hoger beroep zal worden aangevochten.

Beschrijf een gesprek tussen de leden van The Mountain Unicorns.

Jack: Wat een opluchting dat we eindelijk gewonnen hebben in de rechtszaak tegen Van der Meer en Perez! Samantha: Absoluut. Ik ben zo blij dat ons werk eindelijk erkend en gewaardeerd is. Carl: Maar we zijn nog niet klaar. Ze hebben aangegeven dat ze het vonnis willen aanvechten en dat ze hun onschuld blijven betwisten. Samantha: Dat is waar, maar we hebben een sterke zaak en ik ben er zeker van dat we ook in hoger beroep zullen winnen. Jack: Laten we ons nu concentreren op ons muziek en ons werk blijven maken. We hebben ons werk hard verdiend en we verdienen om gewaardeerd te worden. Samantha: Absoluut. Laten we ons richten op de toekomst en ons blijven inzetten voor onze muziek.

Juans moeder besluit haar zoon in de gevangenis te bezoeken, gezeten op een unicorn. Schrijf een krantenartikel over deze gebeurtenis.

De moeder van Juan Perez, de man die samen met Martijn van der Meer schuldig is bevonden aan plagiaat van het lied “Mijn Eenhoornvriendje” van de band The Mountain Unicorns, heeft een opmerkelijke bezoek aan haar zoon in de gevangenis gebracht. Volgens getuigen reed ze op een echte eenhoorn naar de gevangenis, waar ze haar zoon bezocht in zijn cel. Ze vertelde aan de bewakers dat ze geloofde dat haar zoon onschuldig was en dat de eenhoorn haar daarbij kon helpen. De bewakers waren in eerste instantie sceptisch, maar ze besloten om haar toe te laten na het zien van haar enthousiasme en overtuiging. Ze werd toegelaten tot de gevangenis en bracht een bezoek aan haar zoon, waarbij ze samen met hem op de eenhoorn zat. Sommigen zijn onder de indruk van haar actie en zien het als een teken van haar geloof in haar zoon. Anderen zijn sceptisch en vragen zich af of dit gepast is in een gevangenisinstelling. Het is nog onduidelijk hoe de gevangenis zal reageren op het bezoek van de eenhoorn. [ChatGTP heeft hier het vreemde ‘unicorn’ in mijn vraag vertaald naar ‘eenhoorn’]

Schrijf een brief van een gevangenisbewaarder aan zijn beste vriend over deze gebeurtenis.

Beste Tom, Ik moet je iets vertellen wat je niet zult geloven. Gisteren is er iets bijzonders gebeurd in de gevangenis waar ik werk. De moeder van Juan Perez, de man die samen met Martijn van der Meer schuldig is bevonden aan plagiaat van het lied van The Mountain Unicorns, kwam naar de gevangenis om haar zoon te bezoeken. En ze kwam niet zomaar, maar op een echte eenhoorn! Ik dacht dat ik droomde toen ik haar zag aankomen op dat prachtige dier. Ze vertelde me dat ze geloofde dat haar zoon onschuldig was en dat de eenhoorn haar daarbij kon helpen. Ik was sceptisch, maar ze was zo overtuigd dat ik haar toestemming heb gegeven om haar zoon te bezoeken. En toen gebeurde het ongelooflijke: ze zat samen met haar zoon op de eenhoorn in zijn cel. Het was een bijzonder moment en ik heb het nog steeds moeilijk te bevatten. Ik weet niet hoe het verder zal gaan, maar ik wilde je laten weten wat er is gebeurd. Groeten,

[naam]

Tom blijkt verliefd te zijn op Juans moeder. Schrijf zijn antwoord aan de gevangenisbewaarder, die trouwens Lado heet.

Beste Lado, Ik kan niet geloven wat je me hebt verteld over het bezoek van Juan’s moeder op een echte eenhoorn. Het is zo ongelooflijk en tegelijkertijd fascinerend. Maar ik moet je ook iets bekennen. Ik ben verliefd op Juan’s moeder. Ik heb haar een paar keer eerder gezien toen ze haar zoon kwam bezoeken en ik ben altijd onder de indruk geweest van haar kracht en overtuiging. En toen ik hoorde wat ze had gedaan, werd ik nog meer gefascineerd door haar. Ik weet dat het misschien ongepast is om verliefd te zijn op de moeder van een gedetineerde, maar ik kan er niets aan doen. Ik hoop dat je begrip hebt voor mijn gevoelens en dat je me niet veroordeelt. Ik ben benieuwd of je meer te weten bent gekomen over haar bezoek aan Juan en wat er verder zal gebeuren. Laat me weten als je meer te weten komt. Groeten,

Tom

Lado vindt dat hij zijn vriend moet rapporteren bij de gevangenisdirecteur. Hij doet dit in het Spaans. Schrijf zijn brief.

Estimado director, Quería informarle de una situación que involucra a uno de mis colegas y a una madre de uno de los detenidos en nuestra prisión. Mi colega Tom, quien es un guardia de seguridad aquí en la prisión, me ha confesado que está enamorado de la madre de Juan Perez. Usted recordará que Juan Perez y Martijn van der Meer fueron encontrados culpables de plagio del tema de la banda The Mountain Unicorns. Sé que esto puede parecer inapropiado, pero Tom me ha confesado que ha estado enamorado de ella desde que la vio por primera vez cuando vino a visitar a su hijo. Y después de su visita a la prisión en un unicornio, su amor por ella ha crecido aún más. No sé qué hacer en esta situación, pero quería hacerle saber lo que ha sucedido. Espero que pueda tomar las medidas adecuadas y me mantendré a su disposición para cualquier pregunta que pueda tener. Atentamente,

Lado

De gevangenisdirecteur wordt heel boos en besluit de gevangenis te sluiten. Alle gevangenen mogen naar huis. Schrijf hierover een ooggetuigeverslag voor een weblog.

Vanmorgen heeft een opmerkelijke gebeurtenis plaatsgevonden in de gevangenis waar ik woon. De gevangenis is plotseling gesloten en alle gedetineerden zijn vrijgelaten! Het begon allemaal toen de moeder van Juan Perez, de man die samen met Martijn van der Meer schuldig is bevonden aan plagiaat van het lied van The Mountain Unicorns, naar de gevangenis kwam om haar zoon te bezoeken. Maar ze kwam niet zomaar, ze kwam op een echte eenhoorn! Dit was natuurlijk een grote sensatie en iedereen was onder de indruk van haar moed en overtuiging. Maar de gevangenisdirecteur was woedend toen hij het hoorde en hij besloot om de gevangenis te sluiten en alle gedetineerden vrij te laten. Ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar ik ben blij dat ik nu vrij ben en kan terugkeren naar huis. Ik ben benieuwd wat er verder zal gebeuren met de gevangenis en met Juan en zijn moeder. Ik zal blijven updaten als ik meer te weten kom.

Schrijf een reactie van een trol op dit weblog.

Ha ha ha, wat een stom verhaal! Een echte eenhoorn? Wat een onzin! Dit is precies wat er mis is met de wereld tegenwoordig. Mensen geloven alles zonder enig bewijs. Wat een belachelijke gebeurtenis. Ik ben blij dat ik dit niet heb hoeven meemaken. #trollenlevenbeter

Beschrijf wat de trol doet nadat hij deze reactie heeft geschreven.

Nadat de trol zijn reactie op het weblog heeft geschreven, is hij teruggekeerd naar zijn kleine grot in het bos. Hij heeft zijn computer uitgezet en is naar buiten geklommen om te genieten van de frisse lucht en het geluid van de vogels. Terwijl hij ronddwaalde in het bos, ving hij een konijn en at het op voor zijn lunch. Hij genoot van het vlees en dronk wat water uit een beek om zijn dorst te lessen. Na een tijdje ging hij terug naar zijn grot om te rusten. De trol was tevreden met zijn dag en blij dat hij niet hoefde te dealen met de idiote mensen en hun stomme verhalen over eenhoorns. Hij was blij met zijn simpele leven in het bos, weg van de waanzin van de wereld.

Schrijf een lied van de trol over de schoonheid van de eenhoorn.

Ver weg van de stad,

In een grot diep in het bos,

Leef ik alleen,

Ver van al het geruzie en lawaai. Maar toen ik hoorde

Van de eenhoorn die in het land was,

Kreeg ik heimwee

Naar de schoonheid die ik ooit kende. De eenhoorn, de eenhoorn,

Met zijn prachtige manen en horens,

Zo indrukwekkend en majestueus,

Een wezen zo puur en rein. Ik wil hem zien,

De eenhoorn, de eenhoorn,

Ik wil hem aanraken,

Zijn glanzende huid en zachte manen. Ik droom van de dag,

Dat ik de eenhoorn weer zal zien,

En ik zal me overgeven

Aan de schoonheid van dit magische wezen.

Het lied van de trol wordt uitgevoerd door The Mountain Unicorns. Beschrijf een concert met dit lied in romantische stijl.

Het was een prachtige avond, vol met romantiek en magie. De sterren fonkelden aan de hemel en de maan scheen helder. Het publiek zat stil en ademloos te wachten op het concert van The Mountain Unicorns. Toen de band het podium betrad, was het publiek in extase. De muzikanten speelden hun gitaar en zongen met hun prachtige stemmen. De muziek was betoverend en het publiek was onder de indruk van hun talent. Toen ze het lied van de trol speelden, was het publiek verstomd. De woorden waren prachtig en de muziek was emotioneel. Iedereen was onder de indruk van de magie en de schoonheid van de eenhoorn. Het was een onvergetelijk concert en iedereen was blij en tevreden toen het voorbij was. Het was een avond om nooit te vergeten.

The Mountain Unicorns kondigen in een Engelstalig persbericht aan dat Juan Perez voortaan hun lead singer wordt.

We are thrilled to announce that Juan Perez will be joining us as our new lead singer! Juan has a truly magical voice and we are excited to have him on board. Juan is no stranger to the world of music. He was a member of the band The Mountain Unicorns before his imprisonment and we are happy to welcome him back to the fold. We believe that his unique voice and passion for music will help to take our band to the next level. We will be kicking off our new tour next month and we can’t wait to share our music with the world. We hope that our fans will join us on this journey and support Juan as he takes on this exciting new role. Thank you all for your support and we can’t wait to see you at our upcoming shows!

Vat het leven van Juan samen in de vorm van een Wikipedia-artikel.

Juan Perez is een Nederlandse muzikant en zanger. Hij is het bekendst als de lead singer van de band The Mountain Unicorns. Perez groeide op in de Andes en werd op jonge leeftijd lid van The Mountain Unicorns. Hij werd bekend vanwege zijn unieke stem en zijn passie voor muziek. In 2022 werd Perez gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf. Zijn moeder geloofde in zijn onschuld en bevrijdde hem uit de gevangenis op een echte eenhoorn. Na zijn vrijlating trad Perez weer toe tot The Mountain Unicorns en werd benoemd tot lead singer. Hij is nu actief als muzikant en heeft veel succes met zijn band. Perez is een bijzonder persoon en een inspiratiebron voor velen. Zijn muziek en verhaal blijven een belangrijk onderdeel van de Nederlandse muziekscene.

Schrijf een reactie van de trol op het Wikipedia-artikel over Juan Perez.

Haha, wat een onzin! Dit is duidelijk een poging om de waarheid te verdoezelen. Iedereen weet dat Juan Perez een oplichter is en dat hij nooit een echte eenhoorn heeft gezien. Deze Wikipedia-pagina is niets meer dan een poging om Perez te verheerlijken en zijn misdaden te verdoezelen. Laten we de waarheid vertellen en niet toegeven aan deze lasterlijke leugens. Mensen moeten weten wat er echt gebeurd is en niet ingepalmd worden door deze valse informatie. We moeten ons verzetten tegen dit soort vervalsingen van de waarheid. Laten we de waarheid vertellen en Perez aanpakken voor wat hij heeft gedaan.

Waar is de eenhoorn nu?

Het is niet duidelijk waar de eenhoorn is die gebruikt is om Juan Perez uit de gevangenis te bevrijden. De eenhoorn is een mythisch dier en het is onwaarschijnlijk dat er echt een bestaat. Het is mogelijk dat de eenhoorn slechts een symbolische of fictieve verbeelding was en dat hij niet echt bestaat. In het verhaal dat verteld wordt, werd de eenhoorn gebruikt om Juan Perez uit de gevangenis te bevrijden. Waarschijnlijk is de eenhoorn daarna verdwenen en is hij niet meer te zien. De waarheid over de eenhoorn is onbekend en het blijft een raadsel wat er met hem is gebeurd.

De illustratie bovenaan is gemaakt door DALL-E, ook een product van OpenAI dat plaatjes genereert op basis van teksten (in dit geval The Mountain Unicorns singing about the beauty of unicorns)