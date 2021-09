Een formatie-ideetje: onderhandel zonder partijleiders

COLUMN - Nu het al een half jaar niet over de inhoud gaat, kunnen we in ieder geval concluderen dat niet de inhoud, maar de hoofdrolspelers de formatie klem zetten. En daar is wel iets aan te doen.

Beste Johan Remkes: vervang die hoofdrolspelers!

Natuurlijk snap ik best dat het de partijleiders zijn die normaal gesproken zo’n formatie doen. Maar een groot nadeel is toch de vermoeidheid na anderhalf jaar corona en een half jaar schaduwvechten. Ze zijn moe, ze zijn elkaar moe en wij zijn ze moe. En energie om nog over een schaduw heen te springen is er al helemaal niet meer.

En nu is het zo dat ons parlementaire stelsel sinds honderd jaar politieke partijen centraal stelt. En dat levert allerlei problemen op. Zoals het door partijen ondermijnen van het individuele mandaat van kamerleden door het afdwingen van fractiediscipline. Maar in dit geval bieden die politieke partijen misschien een oplossing.

Laat Remkes gaan onderhandelen met de voorzitters van de zes welwillende partijen. Zo’n voorzitter is toch ook een soort partijleider. De secondanten mogen dan gewoon blijven zitten vanwege de link met de fracties en de partijleiders en hun inhoudelijke kennis. Dan kan Kaag even bijkomen van haar verliezingsoverwinning van vorige week en kan Rutte zich eindelijk eens gaan verdiepen in wat demissionair eigenlijk betekent.

Dus exit Rutte, Kaag, Hoekstra, Segers, Ploumen, Klaver. En welkom eh, ja, hoe heten die mensen eigenlijk? Misschien zijn het frisse gezichten. Dan kan Remkes gaan doen waar politieke partijen altijd van zeggen dat ze het belangrijk vinden: zich met de inhoud bezighouden. Hij kan een regeerakkoord uitonderhandelen, of in ieder geval deelakkoorden en langzaam uitvinden welke partijen echt de regering moeten gaan vormen.

En hoewel het een andere onderhandelingsdynamiek mee brengt is het niet ongewoon. Vergelijk het met Europa. Voor Europese akkoorden wordt er door ambtenaren en vakministers onderhandeld. En pas op de Europese toppen is het aan de regeringsleiders om de laatste verschillen te overbruggen.

Zo zorgt Remkes voor meer afstand van de partijleiders tot de onderhandelingen. Maar ook, en daar gaat het om, tot elkaar. En natuurlijk komen ze op een gegeven moment weer in beeld en verdwijnen ze überhaupt nooit helemaal uit beeld. Want achter de schermen zullen ze zich er ongetwijfeld mee bemoeien. Maar deze formatie zou erbij gebaat zijn als Rutte en Kaag een tijdje niet in dezelfde kamer hoeven te verkeren.