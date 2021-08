Hoe lang duurt het voordat demissionair iets betekent?

COLUMN - Zou Mark Rutte het onderhandelen verleerd zijn? Sinds de verkiezingen van 17 maart houdt hij zich er in ieder geval niet mee bezig. Wel met andere zaken. Eerst z’n leugentjes en daarna z’n radicale ideeën. En sindsdien met het positioneren van zichzelf voor het moment dat de onderhandelingen toch van start gaan. Belangrijk want de kijker moet niet het idee krijgen dat hij bij de start heel hard naar links rent. Dus waar staat de fotograaf van de T? Rechts van Wopke blijven en zorgen dat dat linkse wolkje buiten beeld blijft.

Maar onderhandeld wordt er dus niet.

Betekent formeren onderhandelen?

Er was een tijd dat formeren onderhandelen betekende. Dat partijen lange onderhandelingssessies belegden, partijprogramma’s naast elkaar legden en over allerlei thema’s overeenstemming probeerden te bereiken. Daarbij zou een partij met 34 zetels zich kunnen laten gelden door duidelijk te maken dat twee linkse splinters met samen 17 zetels, alleen achter de komma iets in de melk te brokkelen hebben. Meedoen, prima, maar de verkiezingsuitslag bepaalt de verhoudingen. We zijn tenslotte een democratie. Dus Rutte doet de persconferentie en Klaver en Ploumen mogen als Irma Sluis op de achtergrond stilletjes gebaren dat ze het liever iets linkser hadden gezien.

Maar een akkoord met een overtuigend VVD stempel, waaruit blijkt dat Rutte de linkse splinters heeft uitkleed, is niet nabij. Want er wordt niet onderhandeld.

Er was een tijd dat je ervan uit kon gaan dat partijen na de verkiezingen om tafel wilde. Om inhoudelijk iets binnen te halen. Om te discussiëren over wat goede en breed gedragen plannen zijn. En om aan de slag te kunnen met de ideeën die de onderhandelingen overleefden. In 2012 hadden we zo’n formatie. Die duurde 47 dagen. Ook toen was het crisis. En het kleine linkse wolkje was toen nog een grote rode wolk.

Onderhandelen geen noodzaak, maar een mogelijkheid

Maar zo serieus wordt de verkiezingsuitslag blijkbaar niet meer genomen. De uitslag van 17 maart blijkt geen gebiedende wijs voor het actief zoeken naar een nieuw kabinet. Het is een mogelijkerwijs geworden. Mogelijk gaan we onderhandelen over een nieuw kabinet. Maar als de startpositie een verkeerd beeld oplevert, dan onderhandelen we mogelijk niet. Aan de inhoud komen we pas toe als het beeld goed is.

Dan blijft dit kabinet, dat voor de verkiezingen demissionair werd en met de verkiezingen nogmaals demissionair werd, gewoon nog even aan. En omdat demissionair niet zo demissionair voelt als er gewoon beslissingen moeten worden genomen, stelt het ook vervangende bewindspersonen aan. Want wie weet hoe lang het nog blijft zitten. Hoe noem je dat eigenlijk, een kabinet met bewindspersonen die prima zitten en eigenlijk geen noodzaak meer zien voor een nieuw kabinet? Een obstructionair kabinet?

Aan de coalitiepolitici

Zou er voor coalitiepolitici een moment komen dat ze vinden dat een dubbel demissionair kabinet niet meer verder kan? Dat een verkiezingsuitslag een democratische plicht met zich mee brengt om een nieuwe regering te vormen en dat een demissionair kabinet alleen legitiem is zolang er onderhandeld wordt over een nieuwe regering? Dat het gegeven dat de grondwet niets zegt over de formatie niet betekent dat je demissionair moet doorregeren tot de volgende verkiezingen?

Zullen we afspreken, beste coalitiepolitici, dat als er een half jaar na de verkiezingen, op 17 september, nog niet echt onderhandeld wordt over een nieuw kabinet, dat we dat dan minachting van de verkiezingsuitslag noemen? (Het record van het aantal dagen tussen verkiezingen en echte onderhandelingen hebben we vast al van de Belgen overgenomen.) Dan kunnen we deze maanden van schijnbewegingen over de beste startpositie afsluiten.

Het re-missionaire kabinet Rutte IV

Dat kunnen we doen met een ‘radicaal’ idee, waar Rutte vast nog niet is opgekomen. Door het huidige kabinet te reanimeren. Een paar personele wisselingen in het kabinet. Niets onderhandelen over een regeerakkoord, gewoon door. Met dus veel vrijheid voor de Tweede Kamer om zelf met voorstellen te komen. Dan staat er enkele dagen later op prinsjesdag voor ons klaar, het re-missionaire kabinet Rutte IV.

En anders houden we gewoon nieuwe verkiezingen.