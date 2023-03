Doorpakken met stikstofreductie

ANALYSE - Het belangrijkste signaal van de afgelopen verkiezingen is dat de kiezer een hekel heeft aan onduidelijkheid en getreuzel

Na de afgelopen verkiezingen horen we velen beweren dat het nu gepast zou zijn pas op de plaats te maken met het stikstofbeleid voor de landbouw. Dat is echter precies de verkeerde conclusie.

Uitgesproken voor- en tegenstanders van stikstofreductie in de landbouw hebben zich in de eerste kamer volkomen gelijkwaardig verdeeld. Tegenover de 16 zetels in de eerste kamer voor BBB, die graag het beleid wil afzwakken, staan er bijna evenveel van GroenLinks en de PvdA, voor wie het allemaal niet snel genoeg gaat. Tegenover de 4 zetels van Wilders, die zijn hakken in het zand wil zetten, staat met hetzelfde aantal zetels de partij voor de Dieren, die het liefst de bio-industrie morgen helemaal wil afschaffen. En de SGP, die vooral niets wil veranderen, heeft één zetel minder dan Volt, die ook op dit dossier vooral juist veel en snel wil veranderen.

De zetels van Ja21, die geen verandering wil, staan qua aantal weer gelijk aan die van de SP, die de megastallen wil sluiten. En dan hebben we nog 50+ en de onafhankelijken, die beide over het hele stikstofvraagstuk zo vaag mogelijk verkiezen te doen. Kortom, uitgesproken voor- en tegenstanders van harde maatregelen in het stikstofdebat staan er na deze verkiezingen links en rechts van het kabinet precies even sterk voor.

De winst van BBB is indrukwekkend, maar gaat wel volledig ten koste van andere grijze partijen, terwijl de uitgesproken groene partijen er in de eerste kamer netto juist een paar zetels bij winnen. Twijfelende partijen worden afgestraft. Het belangrijkste algemene signaal van de afgelopen verkiezingen lijkt mij dat de kiezer een hekel heeft aan onduidelijkheid en getreuzel.

Het CDA en de VVD zullen moeten beseffen dat ze nu helemaal niets te winnen en alles te verliezen hebben bij een kabinetscrisis, en dat twee jaar langer onduidelijkheid op het stikstofdossier vooral het CDA de nek om zal doen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Vooral vaart maken met dit dossier dus. Uiteindelijk willen we allemaal dat er weer huizen gebouwd kunnen worden, en mogen boeren eens een keer weten waar ze aan toe zijn. Dus geef nu eindelijk hom of kuit: stop met die vrijblijvendheid voor boeren die stoppen, want dat duurt allemaal veel te lang en geeft een akelig gevoel van druk, die noodzakelijke ontwikkelingen alleen maar tegenhoudt. Koop vanuit het kabinet daarom dit jaar nog alle grootste vervuilers uit, en kondig daarbij meteen af dat de rest gegarandeerd verder mag, en met welk budget voor ondersteuning, dat dan vervolgens door de provinciebesturen verdeeld mag worden. Even door de zure appel heen bijten, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.