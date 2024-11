Dit nooit meer!

SATIRE - Het was een ontroerend gezicht, hoe de emotioneel gebroken fans van Maccabi Tel Aviv thuis kwamen nadat ze vorige week het slachtoffer werden van antisemitisch geweld in Amsterdam, tijdens wat door sommige media een nieuwe “Kristallnacht” werd genoemd. Maar ondanks al deze ellende bleven ze optimistisch, hielden duidelijk vertrouwen in de mensheid. Ze zochten steun bij elkaar door het gezamenlijk zingen van Israëlische volksliedjes. Zoals “Het IDF gaat Arabieren neuken” en “Waarom is er geen school in Gaza? Er zijn geen kinderen meer”. Een mooi en ontroerend gezicht.

Ik pinkte een traantje weg. Hoe hadden de Amsterdammers niet kunnen begrijpen dat alles wat de supporters wilden een beetje begrip was? Werd dat niet duidelijk door dezelfde volksliedjes die ze zongen in de metro? En dat het heel kwetsend was dat er Palestijnse vlaggen in de stad hingen. Fijn dat ze deze vlaggen zonder geweld verwijderden, pech dat er eentje vlam vatte, kan gebeuren. En dat ze gebruik maakten van hun vrijheid van meningsuiting door Amsterdammers er subtiel op te wijzen dat er ook andere zienswijzen zijn op het conflict. Aardige mensen. En die taxichauffeur die waarschijnlijk ongelukkig viel en werd geholpen door de supporters? Ook hartverwarmend.

Dat ze voorafgaand aan de wedstrijd door de minuut stilte voor de Spaanse overstromingsslachtoffers heen joelden is ook begrijpelijk, daarmee vroegen ze aandacht voor het feit dat Spanje een wapendeal niet door liet gaan. Hoe moet het land zich nog verdedigen tegen agressie? Hebben we niets geleerd van Oekraïne? Zien we hun nood niet?

Volstrekt logisch ook dat de politie vooraf geen gevaar zag in het bezoek van deze groep liefdevolle toeristen. Overal waar ze komen zijn ze immers geliefd, bijvoorbeeld in Athene, afgelopen maart, en deze modelsupporters houden zich zoals het hoort verre van racisme. Ook in eigen land worden ze op handen gedragen, en zijn zelfs politiek actief! Kom daar maar eens om bij Nederlandse fans.

Dit zijn duidelijk mensen die je graag ziet in je stad en het is een schande hoe ze in ons land behandeld zijn. Onze welgemeende excuses aan elke Israëliër, en we zeggen vol overtuiging en met het schaamrood op onze kaken: “Dit nooit meer!”.