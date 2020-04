Ophef de dag voor Pasen. Thierry Baudet was bij GeenStijl verschenen en jawel, z’n masker viel weer eens af.

Totaal, maar dan echt totaal de weg kwijt. pic.twitter.com/LUBMcChUpP — Alptekin (@AlptekinAkdogan) April 10, 2020

Volgens de partijleider van Forum voor Democratie zijn alle andere partijen, van VVD tot aan de SP, allemaal onderdeel van de ‘cultuurmarxistische linkse mainstream’ en er op uit om ‘Nederland te vernietigen’. Pikante uitspraken, vond het Eindhovens Dagblad: in Brabant wachten ze op de bekendmaking van een coalitieakkoord met daarin Forum voor Democratie. Afijn, lees ook de lyrische recensie (“fijne troosttelevisie”) van collega blogger Wouter Louwerens.

Ophef dus. Ik was verbaasd: wat Baudet hier vertelt, is tenslotte helemaal niet nieuw voor hem. In juni 2017 beweerde hij al dat ‘de perfide elites’ Europe wilden vernietigen en in augustus van dat jaar schreef hij dat de EU een project is om de Europese beschaving te vernietigen. Feitelijk hetzelfde als wat hij bij GeenStijl bralde. Blijkbaar is ons geheugen voor de bizarre uitspraken kort.

Daarom, tijd voor ‘de complotten van Baudet’, een opsomming van de waanzinnige ideeën die deze politicus onderschrijft en verspreidt.

Het plan van Kalergi

We beginnen met een eenvoudige, “het plan van Kalergi”. In dit plan is de ‘elite’ van plan om ‘miljoenen vluchtelingen naar Europa te halen en die te vermengen met het witte ras’. Dit nieuwe ‘Euraziatische-negroïde ras’ zou vervolgens makkelijker onder de duim te houden zijn. In mei 2017 tweette Forum adviseur Robert de Haze Winkelman erover en zei tegen de Volkskrant dat hij de link (naar een dubieuze website) slecht gekozen vond, doch dat hij het een reële optie acht dat ‘leidende mensen in de Europese Unie er zo’n geheime agenda op nahouden’. Dit is in feite wat ‘omvolking’ betekent, door Leon Verdonschot in de Nieuwe Revu nog gefileerd: “Omvolking is een term die alleen gebruikt wordt door racisten”. Tot enkele jaren geleden was het een term die je alleen kon terugvinden op Stormfront of soortgelijke donkerbruine neo-nazi hoekjes van internet. Het wordt ook wel ‘white genocide’ genoemd, omdat het ‘witte ras’ verdwijnt.

Toen Baudet er naar gevraagd werd, liet die weten, De Haze Winkelman zeer te waarderen, maar dat de man soms wat ‘onhandig formuleert’. Commentaar op dit soort uitspraken kwam enkel van mensen die last hebben van het ‘ontmaskeringsvirus’. Baudet zelf tweet echter ook regelmatig over ‘omvolking’, al noemt hij het ‘demografische suïcide‘ of (bewuste) ‘structurele demografische transformatie‘. Daarbij geeft hij ‘linkse ideologen‘ de schuld. Ook retweet hij anderen die ‘omvolking’ schrijven, of menen dat de EU ‘alle subsidies wil koppelen aan omvolkingsplannen’.

Kalergi heeft uiteraard bestaan. Hij schreef kritieken over antisemitisme en religieuze fanatici, en had een visie over een groot samenwerkend Europa als tegenhanger van Rusland, een ‘United States of Europe’. In de jaren 30 kreeg het idee van een Pan-Europese Unie zware kritiek van de nazi’s, die meenden dat dit onder de controle stond van Vrijmetselaars. Nazi-propaganda legde uiteindelijk de basis voor de racistische Kalergi-plan complottheorie. Sinds jaar en dag staat deze complottheorie bekend als anti-semitisch, extreemrechts en is geliefd bij witte nationalisten: mensen die een etno-staat willen, een land waar alleen maar witte mensen wonen.

MH17

In januari 2017 ondertekende Baudet een ‘open brief’ gericht aan Trump. In deze brief werd het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) over het neerhalen van vlucht MH17, met daarin 298 mensen, in twijfel getrokken. De ondertekenaars meenden dat de verkiezing van Trump er voor kon zorgen dat het ‘verlichten van de spanningen tussen de VS en Rusland … een haalbare zaak is geworden’, inclusief het opheffen van sancties tegen Rusland naar aanleiding van de Russische inval in Oost-Oekraïne.

In de brief halen ze (warrige) uitspraken van Trump aan, die de schuld van Rusland betwijfelt. Zelf noemen ze het onderzoek door het JIT niet onafhankelijk en niet overtuigend en vragen om nieuw onderzoek, waar typische twijfelpunten van de Russen als uitgangspunt werden genomen. In september van dat jaar werd de brief in de Kamer besproken, Baudet was afwezig.

In mei 2018 krabbelde Baudet terug, toen noemde hij de onderzoekersresultaten van het JIT ‘grondig en plausibel’. Echter, een jaar later was hij terug bij af: tot grote schok van de nabestaanden trok hij het JIT opnieuw in twijfel.

Al met al heeft Baudet op deze manier actief meegeholpen om Russische des-informatie onze politiek en maatschappelijk debat in te trekken.

Deep State in Groot-Brittannië

Geen idee wat Baudet er precies mee bedoelt, hij begon er over in een debat tegen Mark Rutte. De Brexit-ellende zou het gevolg zijn van ‘het verraderlijke Deep-State mechanisme in Groot-Brittanië’.

Nou zijn er al heel veel analyses op de Brexit-chaos losgelaten, de ellende ligt namelijk open en bloot op straat: onenigheid over wat een ‘brexit is’, belangenverschillen tussen Tory-heethoofden, het onmogelijke eisen van de EU en zelf totaal onvoorbereid zijn in wat je wil. We kunnen er al jaren van meegenieten, daar is weinig ‘deep’ aan.

Toch meent Baudet dat er vreemde krachten aan het werk zijn. Waarom? Joost mag het weten.

Linkse indoctrinatie!

Yernaz Raumatarsing stond ooit op de kieslijst voor Forum in Amsterdam. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is hij opgestapt vanwege uitspraken over ras en IQ en diverse homofobe uitspraken. Volgens Yernaz proberen ‘linkse websites LHBTI-relaties als de nieuwe normaal te promoten’ en dat ‘breekt het gezin af‘. Afijn, Yernaz is de man die lang geleden al een Facebook pagina had waar je ‘linkse indoctrinatie op mijn universiteit’ kon melden.

Forum voor Democratie ging daar een tandje overheen: een heuse kliklijn! Of leerlingen hun docenten even willen aangeven bij Forum. En dat gebeurde dan ook: foto’s en uitspraken zonder enige context werden gedeeld met het meldpunt en soms via twitter gepubliceerd. Uiteraard gaat ophits-blog GeenStijl er in mee. Al snel komen er tabelletjes met de partij-voorkeur van docenten en wordt er geïmpliceerd dat dat meteen betekent dat docenten allerlei knetter-linkse standpunten verkondigen.

Docenten voelen zich onveilig en verschillende scholen voelen zich gedwongen tot een verklaring. In oktober 2019 komt het homo-vijandige Civitas Christiana met een rapport over ‘linkse indoctrinatie’. Over de banden tussen Baudet en homo-vijandige organisaties en figuren schreven we hier al eerder.

Vreemd genoeg heeft Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog voornamelijk centrum/centrum-rechtse kabinetten gehad. Al met al schiet het dus nog niet op met die ‘indoctrinatie’. Blijkbaar zijn al die knetter-linkse docenten behalve links, ook nog eens slecht in hun werk. Ofzo.

Soros

Soms lijkt het alsof Baudet de extreemrechtse fora op internet afspeurt naar nieuwe ideeën. Voor de verkiezingen in Hongarije begon de overheid daar een fikse campagne tegen de joodse George Soros en liet wetten volgen met zijn naam. De campagne voor Orban tegen Soros had nogal wat antisemitische trekken en dat leverde dan ook fikse kritiek op vanuit de rest van de wereld.

Soros staat erom bekend zijn vermogen te gebruiken om via zijn Open Society Foundation burgerrechten, persvrijheid, onderwijs te stimuleren en vluchtelingen te helpen. Hij pleit voor internationale samenwerking en democratie. In Tsjechië zette hij een universiteit op, deze werd gedwongen te verhuizen door de toenmalige premier Vaclav Klaus (toevallig ook spreker bij een FvD congres). De universiteit verhuisde toen naar Hongarije, en is daar inmiddels ook gedwongen te sluiten.

En jawel hoor, in oktober 2018 pleitte Baudet voor een onderzoek naar Soros en geldstromen in Nederland. Volgens Baudet heeft Soros ‘veel invloed op het idee van multiculturalisme en de Europese Unie’ en is hij tegen beide.

Wie op internet zelf speurt naar ideeën over Soros komt al snel terecht in poelen met jodenhaat. Als rijke jood, zou Soros overal invloed kopen, in allerlei organisaties en uiteraard in de EU. Soros zou joden verkocht hebben aan de nazi’s. Er gaat zelfs een foto rond in nazi SS-uniform. Uiteraard is er niets van waar.

Waarom Baudet dan toch op deze manier dit wil aansnijden?

Wetenschap

Op internet is meer gekkigheid te vinden, zeker over wetenschap of aanverwante onderwerpen. Tegen 5G gaan mensen al sinds het begin tekeer. Zie bijvoorbeeld onderstaand stukje van Zondag met Lubach.

Maar niet alleen 5G heeft de aandacht van Baudet. Al eerder wilde Baudet weerman Gerrit Hiemstra ontslaan omdat Hiemstra hem tegensprak in een discussie over klimaatwetenschap. Baudet vindt klimaatwetenschap allemaal onzin en is dan ook fan van twijfelzaaiorganisatie Clintel.

En vorig jaar nog, gebruikte Baudet grote woorden toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met hun stikstof resultaten kwam. Baudet zou ‘de waarheid over stikstof’ wel even ‘aan het licht brengen’. Het recent teruggetrokken Mesdag Zuivelfonds rapport was voor hem aanleiding om te claimen dat het RIVM ‘volstrekt onbetrouwbaar’ is en dat het RIVM ‘sjoemelt’. Dat zijn nogal uitspraken.

In april 2019 schreven 1000 wetenschappers, docenten en onderzoekers een open brief waarin ze hun zorgen uiten over de uitspraken van Baudet: hij beweerde dat ‘onze boreale wereld’ wordt ‘kapotgemaakt’ door ‘onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen’. Ze vinden dat Baudet wetenschappers als vijanden van het volk neerzet.

De grote verzamelaar: cultuurmarxisme

En zo komen we bij het filmpje hierboven en bij de grote verzamelaar: cultuurmarxisme.

We zitten in een situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, VVD en CDA, t/m D66, PvdA, GL en SP, allemaal min of meer hetzelfde willen: vernietiging van Nederland. Massaimmigratie, EU, klimaat, en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, de NPO, ze hebben alle subsidie-circuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, rechterlijke macht. That’s what we’re up against!

Laten we met de deur in huis vallen: massamoordenaar Anders Breivik vocht tegen ‘cultuurmarxisme’. Hij schoot er in koele bloede 69 jonge sociaal democraten voor dood, pleegde een bomaanslag en vermoordde op 22 juli 2011 in totaal 77 mensen.

Volgens de complottheorie ‘cultuurmarxisme’ is de Frankurter School met haar joodse intellectuelen de grondlegger van een beweging die tot doel hebben de Westerse cultuur te ondermijnen en te vernietigen. Dit doen ze door waarden van de christelijke maatschappij, zoals het ‘traditionele man & vrouw gezin’, af te breken met als doel een multiculturele samenleving met progressieve politiek en politieke correctheid.

De oorsprong van deze complottheorie is te vinden in zeer conservatieve Amerikaanse religieuzen met een afkeer van de moderne westerse wereld, de zogenaamde ‘paleoconservatieven‘. Het vindt gretig aftrek bij neo-nazi’s, witte nationalisten en andere extreemrechtse figuren. Wat er fout is aan de moderne westerse maatschappij? Feminisme, positieve discriminatie, seksuele vrijheid, raciale gelijkheid, multiculturaliteit, LHBTI rechten en aandacht voor het milieu. De complottheorie wordt altijd omschreven als ‘extreemrechts’ en volgens professor Samuel Moyn (Yale) is de geschiedenis ervan al zeker 100 jaar oud met een oorsprong in Joods-bolsjewisme, een oudere antisemitische complottheorie.

Je kan er heel veel onder scharen, en dat gebeurt dan ook. Want de Frankfurter School promootte moderne kunst, dus dat is fout. Moderne architectuur? Fout. Moslims? Fout. Atonale muziek? Fout. Etnische diversiteit? Fout. Linke politiek? Natuurlijk fout!

Alle musea, universiteiten en wetenschappers, de rechterlijke macht, de media, overal zitten ze, die cultuurmarxisten. En dus valt Baudet de vrije pers aan. Maakt hij een punt van rechter die dingen besluit die hem niet bevallen, maakt hij wetenschappers verdacht en gaat hij tekeer tegen het ‘activisme van de Postcodeloterij’ vanwege hun steun voor goede doelen, waarbij hij het Amnesty bijvoorbeeld aanrekent zich in te zetten voor veiligheid en rechten van LHBTI’ers, dat zijn volgens Forum maar ‘progressieve stokpaardjes‘. Baudet noemt zelfs de VVD links en gooit ze op één hoop met al die anderen en zo zijn de partijen automatisch fout fout fout.

Iedereen werkt samen om ‘onze westerse beschaving’ totaal te vernietigen en zijn daarmee een existentiële bedreiging voor ons allemaal.

Voor deze antisemitische complottheorie heeft Baudet inmiddels meermaals aandacht gevraagd. Vanuit Forum komen er essays, lezingen, boeken, acties, tweets en wat al niet meer, al jaren achtereen.

En dat allemaal nadat Breivik vanwege dit waanidee 77 mensen vermoordde. En hij gaat er nog steeds mee door, ook nadat Brenton Tarrant 51 mensen doodschoot in Christchurch, maart 2019. Zij lieten zich inspireren door dezelfde extremistische complottheorieën als die door Baudet verspreidt worden.

That’s what we’re up against.