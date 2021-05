Coalitie in spe tegen beter salaris zorgpersoneel

Het demissionaire kabinet wordt nog steeds gevormd door de coalitie VVD, CDA, D66 en CU. Het nog te vormen kabinet gaat bestaan uit VVD, CDA, D66 en een partij die dat kabinet aan een meerderheid wil helpen.

Elke partij met drie zetels volstaat voor een meerderheid van één zetel. Speculeert u maar of dat Volt, JA21, DENK of de SGP kan zijn.

Tot zo ver het getuur in het koffiedik. Maar dat VVD, D66 en CDA er serieus op rekenen straks de nieuwe coalitie te vormen staat eigenlijk wel vast. En dus regeren ze vast een beetje vooruit.

Dat was gisteren te zien bij de stemming over een motie ingediend door Peter Kwint (SP). Deze motie volgt een eerder aangenomen motie van SP en PvdA op. Op 25 juni stemden alleen VVD en CDA tegen het verzoek “om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd”.

De motie die gisteren ter stemming kwam preciseerde de termijn waarbinnen dat plan op tafel moet liggen. De volledige motie Kwint:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer met de aangenomen motie van SP en PvdA (25295, nr. 436) de regering heeft opgeroepen om met een plan voor een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden te komen; constaterende dat uit het SER-advies “Aan de slag voor de zorg” blijkt dat de lonen in de zorg al jaren structureel lager zijn dan in de marktsector en de SER oproept deze lonen te verhogen; verzoekt de regering om met het recente SER-rapport in de hand uiterlijk deze zomer in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

In het verslag van de plenaire vergadering zien we de uitslag van de stemming: Tegen waren VVD, CDA (net als in juni), maar nu ook D66. Alle andere partijen waren voor en dus is de motie aangenomen met 77 stemmen voor en 73 tegen.

VVD, D66 en CDA willen er nu al voor waken dat ze straks als kabinet zich suf moeten piekeren hoe alles gefinancierd moet worden. Het worden dure jaren voor het volgende kabinet. De kosten van de corona steunpakketten moeten natuurlijk ergens vandaan komen, evenals de kosten voor de opschaling van de IC’s, de vaccinaties, etcetera. Allemaal extra peperdure kosten, die bovenop de ‘reguliere uitgaven’ zullen komen.

Maar om te laten zien dat een coalitie met VVD, D66 en CDA het beste met de mensen voor heeft deelde ze gisteren ook al een kadootje uit aan de mensen die zwaar de dupe waren van het toeslagen- en fraudebeleid. Het kabinet wil alle private schulden overnemen, waarmee de gedupeerden van de toeslagenaffaire zitten opgezadeld.

Is het speculatief te stellen dat die beslissing ten koste van het zorgpersoneel gaat? En dat in de beoogde coalitie de onvermijdelijke ‘vuile handen’ voor D66 wel heel smerig gaan worden? Of wordt D66 straks de stevigste dissident binnen Rutte IV?