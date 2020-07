Dissidenten in de coalitie

De laatste plenaire vergadering van de Tweede Kamer voor het zomerreces past in een traditie om voor een reces tot diep in de nacht door te vergaderen. Iets wat ook gebeurt als er een politieke crisis in de lucht hangt, maar voor een reces staat de agenda bol van ‘nog af te handelen’ zaken.

De vergadering begon donderdag 2 juli om 10.15 uur en eindigde krap negentien uren later, op de vroege vrijdagochtend van 3 juli, 5.10 uur.

Bijzonderheid: deze vergadering heeft zich op de derde plaats genesteld van de top vijf langstdurende vergaderingen. Tot voor kort waren de ‘Nacht van Ayaan’ (19 uur 23 min.), de laatste vergadering voor het zomerreces van 1980 (19 uur 2 min., met daarin het debat over een olie-embargo tegen Zuid Afrika) en de ‘Nacht van Schmelzer’ (18 uur 25 min.) de drie langste plenaire vergaderingen sinds 1945.

Nu ziet de top vijf er zo uit:

28/29 juni 2006: Nacht van Ayaan – 19 u. 23 min.

26/27 juni 1980: debat olie-embargo – 19 u. 02 min.

02/03 juli 2020: Laatste voor zomerreces – 18 u. 55 min.

13/14 okt. 1966: Nacht van Schmelzer – 18 u. 25 min.

02/03 juni 1999: debat vliegramp Bijlmermeer – 18 u. 13 min.

Eén van de redenen waarom de vergadering van 2 juli jl. lang duurde was het grote aantal stemmingen. Er kwamen 370 moties aan de orde, waarvan er 350 ter stemming werden gebracht (18 werden tijdens de bespreking aangehouden, 2 werden ingetrokken).

Dertien moties kostten extra tijd omdat er in drie rondes over werd gestemd. Dat waren de moties waarvoor de indiener(s) een hoofdelijke stemming hadden aangevraagd. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, gebeurt dat in drie groepen zodat de Kamerleden voldoende onderlinge afstand kunnen bewaren.

Vlak voor een reces kan de actualiteit ook voor een extra volle agenda zorgen. Deze keer natuurlijk de coronacrisis, maar ook de Black Lives Matter-demonstraties leidden bij de Kamerleden tot de onbedwingbare impuls er over te debatteren en 24 moties in te dienen. Een paar opvallende daarvan behandelden we hier al.

Er zijn meer bijzonderheden te melden over de gang van zaken rond een aantal moties. Zo was daar het gedraai van de ChristenUnie, over een stem tegen de opvang van vluchtelingenkinderen. Medeplichtigheid verklaard vanuit het idee van regeringsverantwoordelijkheid.

Maar alle coalitiepartners stemmen wel eens buiten de pot. Daar is niets mis mee. Een coalitie hoeft niet tot in alle vezels een eenheidsworst te zijn. En dat bleek 2 juli dan ook toen de coalitiepartners bij 75 (21,4%) van de 350 moties het niet met elkaar eens waren.

De VVD stemde in die 75 gevallen vaker buiten de coalitieboot. Je zou ook kunnen zeggen: CDA, D66 en CU stemden het meest buiten de VVD-boot. De VVD soleerde bij 35% van die 75 moties, of de andere drie lieten de VVD daar in de steek. De formulering hangt natuurlijk af van welk politiek perspectief je aanhangt.

Afgemeten aan de krachtsverhoudingen binnen de coalitie, naar aantal parlementszetels en aantal kabinetsleden, zouden CDA, D66 en CU de ‘dissidente’ coalitiepartners zijn als ze anders stemmen dan VVD.



De VVD stemde dus 26x solistisch anders dan de coalitiegenoten. Samen met het CDA stemde de VVD 22x anders dan D66 en CU. Hier een overzichtje van de combinaties waarin de VVD anders stemde dan de coalitiepartners (aantal x van de 75).



Het CDA stemde slechts 2x geheel zelfstandig anders dan de rest.



Overzicht in % van de 75 moties waarbij de coalitiepartners in de Tweede Kamer niet eensgezind bleken.



We ontdekten één ‘verborgen dissident’: mevrouw De Vries van de VVD of de VVD-fractie zelf. Aukje de Vries was mede-ondertekenaar van de motie 35250-43 Dik-Faber (CU), overigens ook ondertekend door de andere coalitiepartners, hier vertegenwoordigd door mevrouw Mulder (CDA) en de heer Sienot (D66).

Eendracht dus. Maar bij de stemming bleek de VVD (samen met Van Haga) tegen!

Nu is de vraag: was dat een vergissing? In het verslag van de vergadering zien we aantal keren dat kamerleden hun stem herzien. Als dat gebeurt voordat de voorzitter de uitslag uitroept, wordt de stem geteld zoals het kamerlid dat wenst. Herroept iemand de stem daarna, dan blijft de uitslag ongewijzigd, maar wordt de opmerking van het kamerlid in de Handelingen genoteerd (artikel 71 van het Reglement van Orde).

Maar nergens in het verslag staat dat de VVD deze stem gecorrigeerd wenste te zien. Het heeft in dit geval geen vervelende consequenties, de motie blijft hoe dan ook aangenomen, maar ergens heeft iemand van de VVD zitten suffen.