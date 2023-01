Closing Time | Zwei Mann Orchester

“Een beetje meer hedendaags klassiek in Closing Time” staat op mijn lijstje wensen voor het nieuwe jaar. We zullen zien of een goed begin het halve werk zal zijn.

We trappen af met ‘Zwei-Mann-Orchester’, bedacht door componist Mauricio Kagel (1931 – 2008).

Het originele werk ging in 1973 in première bij het Donaueschingen Festival en is sindsdien talloze malen elders uitgevoerd.

Is het een muziekstuk? Of een installatie? Een project wellicht? In ieder geval: de 200 pagina’s tellende partituuur schrijft voornamelijk voor dat er meer dan 200 instrumenten nodig zijn en twee musici die de verzameling bespelen. Het werk heet dan ook ‘Tweemans orkest voor twee eenmansorkesten’.

De partituur schrijft voor de hele santenkraam in zo’n 40 en 50 minuten ter bespelen. De uitvoerenden in de film hierboven doen er iets meer dan 40 minuten over.

De installatie bestaat grotendeels uit incomplete muziekinstrumenten, aangevuld met huishoudelijke voorwerpen, speelgoed en prullaria. Kagel gaf met dit concept de toekomst van het symfonieorkest weer.

Het Haagse Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum) heeft een variant van de installatie in haar collectie muziekinstrumenten. Het is in 2004 te zien geweest in de tentoonstelling ‘Muziek voor het oog’.