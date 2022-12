Closing Time | Your Ancestor

Bij nomaden in Mongolië zag Nynke Laverman hoe de mens met de natuur kan samenleven vanuit het besef dat de mens onderdeel is van de natuur, en er niet los van staat. Sindsdien gaat haar muziek daarover. Zo ook haar album Plant, dat vergezeld gaat van een podcastreeks en een theatertour. De theatertour is inmiddels afgelopen maar het album en de podcasts zijn nog beschikbaar én aanraders!

Zelf beschrijft de artiest Plant als een indringende muzikale trip, waarin kwetsbare, ijle soundscapes worden afgewisseld met beats en spoken word. Nou, indringend is het zeker, zo indringend dat ik nog niet alles heb geluisterd en er graag de tijd voor neem om dat te doen. (Zoals Nynke zelf ook het album in een ‘slow album release’ uitbracht.)

Ik begon met het luisteren van Your Ancestor, die me specifiek was aangeraden. Dit is ook de eerste singel van het album. Daarna vervolgde ik met het nummer Tree Tree en de podcast met natuurfilosoof Matthijs Schouten, van wie ik al langere tijd fan ben. Het is heerlijk om naar Matthijs Schouten te luisteren, ik beveel het iedereen aan.

Op Plant heeft ieder nummer een eigen podcast waarin wordt ingegaan op het thema van het nummer. Bij Your Ancestor hoort een podcast met schrijver en filosoof Roman Krznaric, schrijver van het boek The Good Ancestor over goed voorouder-schap. Deze ga ik als volgende beluisteren.