Closing Time | Yes Sir, I Can Boogie

Ik weet niet hoe het met u zit, beste Sargossiaan, maar ik heb, als de zomer zindert en de horizon ervan trilt, de boeren hooien, de leeuweriken hoog boven het veld hun gezang laten horen, de bijen en de hommels bloem in bloem uit kruipen, als de lindes hun bedwelmende geur verspreiden en de avonden zwoel en de nachten klam worden, dan heb ik wel behoefte aan een passende soundtrack. En dat is dan niet iemand die bezig is (vast met de beste bedoelingen) met een kapotte taperecorder, maar dan wil ik iets Zuidelijks.

In 1977 had het Spaanse duo Baccara een internationale hit met het nummer Yes Sir, I Can Boogie. De kreun, de hijg en de zucht speelde in de song geen onbelangrijke rol, net als het Engels dat met een zwaar Spaans accent gebracht werd. Van een lyricsvideo komt de volgende transcriptie van het intro:

Aaah, aah, aah, mmm, mmm, aah, aah (2x)

Visueel was het al een ander verhaal. Volgens wiki waren de dames flamencodanseressen voordat ze met hun zangcarrière begonnen. Maar dat zou je niet zeggen als je de houterige motoriek ziet. En bij de dames heb ik toch eerder associaties met de mevrouw die hier haar CIGO winkel drijft en de postbesteller.

Maar die muziek!