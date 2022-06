Closing Time | Allegro For Piano And Trashed Tape Recorder

De Vlaamse muzikant, componist en producer Jan De Bock, heeft onder de naam Silent Noise Revolution, een plaat uitgebracht, Insides. De muziek daarop is een concept: minimalistisch pianospel, tegen het modern klassieke aan, gecombineerd met abstracte elektronische geluidjes:

Blieb, piep, kraak brom, ruis, sjoesh, psht, tsjik, tuut, ratel, prrrrt en tik: abstracte geluidjes en stilte, het gaat nergens echt wild tekeer.

Niet voor elk moment van de dag wat mij betreft, (af en toe denk ik, kom nou maar op met die beat) maar intrigerend genoeg door die afwisseling van piano en dat gefriemel aan die knopjes.

Nou heb ik voor deze Closing Time een beetje vals gespeeld, want deze compositie, Allegro for Piano and Trashed Tape Recorder, staat niet op de plaat Silent Noise Revolution. Maar ik vond het zo’n aandoenlijk beeld, die kaduke recorder en dattie dan toch nog samenspeelt met een piano, als Wall –E en Eve.