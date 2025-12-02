Closing Time | Wizkid

Met het eerste document uit de formatie lijkt me dit even een prettig nummer.

Links zal wel ff diep adem halen, argh de natuur en die kerncentrales waar geen investeerder voor is en ook geen oplossingen biedt.

Rechts huilt traantjes want hun heilige hra wordt afgepakt én terecht, deze jonge generatie moet ook wonen, én rekening rijden, wat een rechtse nachtmerrie toch :)

Maar goed die analyse laat ik over aan de betere schrijvers hier, en ik neem even plaats achter de draaitafel.

Ayodeji Ibrahim Balogun aka Wizkid, geboren in Lagos dé culturele stad in Nigeria.

Deze twee nummers komen van het album Made in Lagos, waar Wizkid helemaal chill in Yoruba en pidgin zingt.

Hij is met 35 jaar een van Afrika’s meest invloedrijke artiesten in het hedendaagse genre Afrobeats.

Er is Afrobeat en Afrobeats en wat is nu het verschil ?

Fela Kuti was grondlegger van Afrobeat, een meer activistische muziekstroming die bv over de positie van de zwarte man vertelde, Malcolm X was voor hem een inspiratie.

Afrobeats vertegenwoordigt ook de West Afrikaanse culturen maar is wat oppervlakkiger, meer dancehall en club muziek.

Why Black Man Dey Suffer is een album van de Nigeriaanse Afrobeat-componist, bandleider en multi-instrumentalist Fela Kuti, opgenomen in 1971 en oorspronkelijk uitgebracht op het Nigeriaanse label African Sounds nadat EMI weigerde het uit te brengen, de teksten waren te controversieel. Deze gingen oa over de corruptie binnen zijn land Nigeria en een aanklacht tegen het politiegeweld.

Dit album was een omslag in zijn carrière, de muziek en teksten werden in zijn eigen land, maar ook daarbuiten enthousiast en met herkenning ontvangen.

Oya, make we feel the vibes.