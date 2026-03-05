Closing Time | With God on our side

En zo staat het geschreven:

Psalm 118:6: Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?

De Wikipedia over ’With God on Our Side’, van Bob Dylan:

De tekst gaat over de neiging van Amerikanen (of veel andere samenlevingen) om te geloven dat God altijd aan hun kant zal staan ​​en zich zal verzetten tegen degenen met wie ze het oneens zijn, waardoor de moraliteit van gevoerde oorlogen en door hun land begaan wreedheden onbetwist blijft.

In EW (Elseviers Weekblad) schreef Gerry van der List naar aanleiding van de inauguratie van Trump:

Trump zelf presenteert zich steeds meer als heiland en verlosser. Zijn inauguratiespeech had sterk messianistische trekken. Hij ziet zichzelf als een dappere strijder die is uitverkoren om zijn volk als Mozes uit de woestijn te leiden.

Uit de tekst van het liedje:

One push of the button and they shot the world wide

And you never ask questions when God’s on your side

Het geeft te denken….