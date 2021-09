Closing Time | Wicked World

Het is al een tijd terug dat ik die doos met daarin die zes cd’s van Daniel Johnston kocht: Story of an artist. Oude muziekopnames met ruis en brom, getik – lofi. Een box voor de liefhebber. En dat ben ik.

Ik dacht dat ik zo in 1992 voor het eerst de muziek van Daniel Johnston hoorde. En ik was op slag fan. En dus kocht ik de cd’s Fun, Fear Yourself en Artistic Vice. En ik heb hem één keer zien optreden. Helaas was hij toen niet in goede doen: hij was veel te dik, had last van een hevige tremor, er ontbrak een tand in zijn gebit, zijn joggingbroek zakte af en hij had last van speekselvloed en niet elke song klonk zoals die behoorde te klinken. Gedurende de set liep er publiek weg, werd er verontwaardigd gesist (het was een festival, men wist misschien niet wie men te horen zou krijgen), maar wat was ik blij dat ik erbij was. Een Daniel Johnston op een mindere dag is nog altijd beter dan haast welke andere singer/songwriter ook.

Maar Daniel Johnston heeft niet enkel solo opgetreden. Hij heeft zelfs een keer een tour gedaan waarin hij begeleid werd door een Nederlands orkest, het BEAM, Brabants Ensemble voor Avontuurlijke Muziek, en avontuurlijk is de muziek van Daniel zeker. Samen brachten ze de cd Beam me up uit. Of de combinatie nou altijd zo geslaagd werkte, daarover verschillen de meningen. Maar ik was in ieder geval verrast om bekende songs nu in een compleet andere setting te horen, jazzy.