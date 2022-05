Closing Time | We Were All Wounded At Wounded Knee  

Vanochtend las ik de (papieren) krant en op pagina 12 beland, stond een bericht met als kop: Ook in Amerikaanse internaten stierven inheemse kinderen. Om de eerste zin te citeren: Over een periode van 150 jaar, stierven in de Verenigde staten in internaten vijfhonderd inheemse kinderen.

In Canada waren bij deze instellingen al massagraven gevonden, maar dus nu ook in de VS. De kinderen werden al op jonge leeftijd weggerukt van hun ouders en kregen ze een strenge heropvoeding, herscholing om ze hun eigen gebruiken en cultuur af te leren hen nieuw gedrag aan te leren. En dat ging hardhandig. Dat ging gepaard met lijfstraffen, opsluiting, onthouding van voedsel en natuurlijk seksueel misbruik. En honderden kinderen hebben dat niet overleefd.

Op 29 december 1890 richtte het 7e cavalerieregiment een slachting aan onder de Lakota en Sioux. Meer dan 350 van hen werden gedood, bij Wounded Knee, in South Dakota.

De muzikanten van Redbone, zijn van native American afkomst. In 1973 werd het dorp Wounded Knee uit protest bezet, om aandacht te schenken aan de slechte leefomstandigheden van de inheemse volken. We Were All Wounded At Wounded Knee is een protestsong. In Amerika zelf was dit nummer een probleem voor de platenmaatschappij, CBS wilde er niet aan, en werd dus daar (aanvankelijk) niet uitgebracht. In Nederland werd het een wekenlange nummer 1 hit.

Lekkere drums trouwens.