Closing Time | The Who Barbara Ann

The Who en Barbara Ann? Maar dat is toch van de Beach Boys?

Tja, laten we het nog eens over een co(ntro)vers(ieel) onderwerp hebben. Want er is altijd wel wat over covers te doen. Puristen hebben de voorkeur voor de originelen, anderen vinden covers soms beter dan de oerversies. Allemaal kwestie van persoonlijke smaken.

En dan al die coverbandjes, opgewaardeerd tot ‘tribute bands’. Leuk voor een nostalgisch avondje uit, maar de pest voor “bands die met eigen muziek willen doorbreken in Nederland”. Die sterven langzaam uit.

Helemaal heibel wordt het als er een compleet andere tekst op her originele muziekje wordt geplakt. Meestal bedoeld als parodie. Het voor carnaval bestemde ‘Wie Viert Het Niet?’ (op de wijs van ‘Sinterklaas, wie kent hem niet?’ van het Goede Doel, schoot in het verkeerde keelgat van Henk Temming, een van de makers van het origineel. Hij liet de carnavalsversie verwijderen van Youtube en Spotify.

Een controversiële parodie op ‘Barbara Ann’, uit begin 80’er jaren, is terug van weggeweest dankzij Trump. De song ‘Bomb Iran’ van Vince Vance & the Valiant was een reactie op de bezetting van de Amerikaansn Ambasade in Teheran, door Iraanse volgers van Khomeini, die daarbij personeel gegijzeld hielden. In juni 2025 zette Trump een video op zijn Truth Social, met beelden van bommenwerpers, begeleid door Vince Vance & the Valiants versie van ‘Bomb Iran’.

Los van dat alles leiden covers doorgaans tot veel luisterplezier en mooie Sargasso-lijsten. Daar ontbrak helaas de rockrollende versie van ‘Barbara Ann’, uitgebracht in 1966 op de EP ‘Ready Steady Who’, met leadzang van drummer Keith Moon. En een performance-cover door Pete Townshend van het wereldberoemde loopje van Chuck Berry en Angus Young (AC/DC).

Dat hebben we bij deze dan goedgemaakt