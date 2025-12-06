Closing Time | Télépopmusik | Breathe

Télépopmusik is een Franse band met drie bandleden: Fabrice Dumont, Stephan Haeri en Cristophe Hertier. Hun bekendste nummer is Breathe, gezongen door Angela McCluskey van het album Genetic World uit 2001.

Het nummer zullen de meeste mensen wel kennen, van een autoreclame, een verzekeringsreclame, tot aan whatever reclame want als we het dan hebben over overkill…

Het nummer luistert makkelijk, ontspannen maar meer interessant is het filmpje. De videoclip voor Breathe werd in 2001 opgenomen in Hollywood, Los Angeles. De regie was in handen van Jordan Scott, dochter van filmregisseur Ridley Scott, Bladerunner, Gladiator.

We zien in het gezelschap van mooie mensen 1 man met een hemd die wat buiten dit gezelschap valt qua lichaamsbouw en gelaatsuitdrukking, en een vrouw met zwarte hoed en hakken, die de leider lijkt te zijn van dit gezelschap. Zij overziet het gebeuren. De man vangt een monarchvlinder en houdt deze gevangen in zijn hand, valt dan in slaap en droomt van technologie, een desolaat landschap en menselijke natuur, korenvelden.

Een meisje ziet het moment dat hij de vlinder vangt en wordt boos, loopt naar de man en vergiftigt (?) zijn drankje, met toestemming van de vrouw met de zwarte hoed.

Zo gezien lijkt het alsof het dit meisje haar toekomst wil beschermen, de vlinder wil bevrijden, de natuur veilig wil stellen, ware het niet dat op de rug van het meisje iets mechanisch staat afgebeeld.

Is het industrie meisje vs natuur man met vlinder waar industrie onze wereld vergiftigt ? Is het meisje de toekomst, maar een technologische, aangestuurd door ? Is de man slaaf van een ratrace, technologie en helpt het meisje hem daarvan los te komen ? Of zijn het zomaar wat beelden die mij wakker houden omdat ik er teveel achter zoek ?

Ik heb online de betekenis geprobeert te vinden, maar nope.

Iemand nog een 4e interpretatie om mij helemaal wakker te houden ?

Enjoy