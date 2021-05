Closing Time | Spanish Stroll

Over vreemde eend in de bijt gesproken: Mink DeVille stond op de grote podia, Werchter, Rockpalast, Montreux en Pinkpop tussen de rockacts. Stond hij daar met zijn bandleden die gekleed gingen in bloesjes met ruches, en stond hij daar met zijn dunne dandy snorretje, het goud- en zilverwerk in zijn oren, graatmager in zijn giletje en zijn kuif. Zijn kuif! Een romanticus met een latin-ziel verzeild geraakt in de pop.

Hey Mr. Jim I can see the shape you’re in

Finger on your eyebrow

And left hand on your hip

Thinking that you’re such a lady killer

Think you’re so slick!

Alright