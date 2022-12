Closing Time | Songs of Disappearance

Op Australian Frog Calls hoor je precies dat: de roep van Australische kikkers, en meer specifiek de roep van 43 soorten die met uitsterven worden bedreigd. Songs of Disappearance maakt met dit nummer en bijbehorend album de diversiteit van deze soorten direct hoorbaar en benadrukt wat er op het spel staat als we geen actie ondernemen. De Australische kikkers worden in hun voortbestaan bedreigd door habitatverlies, ziektes en klimaatverandering.

Op het album staan naast de compilatie ook alle individuele soorten met hun geluiden én namen. Dat zijn namen als: orange-bellied froglet, magnificent tree frog en beautiful nursery-frog. Word je al nieuwsgierig?

Ik vind kikkergeluiden sowieso prachtig en meeslepend, maar dit project is wel héél bijzonder. Ik hoop dat het alle luisteraars raakt én aanzet tot actie om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Dat kunnen een hoop mensen zijn, want de makers proberen Australian Frog Calls zo hoog mogelijk in de Australische ARIA charts te krijgen. Op Sargasso hebben de kikkers alvast een plek in de Moeder Aarde-serie.

In 2020 kwam Songs of Disappearance al met Australian Bird Calls: een compilatie van de geluiden van 53 van de meest bedreigde vogelsoorten in Australië. Dit nummer eindige op nummer 2 in de ARIA charts. Lees hier meer over Songs of Disappearance en hoe deze albums tot stand zijn gekomen.