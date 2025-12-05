Closing Time | Sinterklaas en de Goede Veeg Piet

5 december is de dag dat kinderen helemaal opgefokt van de suiker of juist uitzinnig van woede een onschuldige ouder met een verantwoorde haverreep traktatie aanvallen, en tot pulp trappen. De haverreep dan, in de meeste gevallen.

Mijn pedagogisch advies is om uw kinderen op die dag zoveel mogelijk vol te proppen met suiker, en ja het is even afzien en breekbare spulletjes even aan de kant, máár er komt dan die verlossende suikercoma wat net zo goed werkt als een valiumpje in de limonade siroop.

Om u iets bij te staan in deze suikerhel, hebben we voor u een pedagogisch verantwoord kinderfilmpje met een schattig Sinterklaas verhaal, voorgelezen door Hans Teeuwen en Sander van de Pavert.

🍩 🍨 🍡 🍫 🍬 🍭