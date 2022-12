Closing time | Moeder aarde

Het klimaat en het milieu gaan naar de klote. U weet het, wij weten het, Boudewijn de Groot weet het… Steeph, die ruim 12 jaar temperatuurgemiddelden bij elkaar veegde, weet het. En ook heel veel artiesten weten het. De ellende waar we als mensheid onszelf en onze planeet in aan het storten zijn, is dankbaar onderwerp van het lied. Wellicht niet zo dankbaar als de liefde, of drugs, maar toch. Wij nemen jullie de komende weken(?) mee, in wat artiesten te melden hebben over de nakende rampspoed. De wereld vergaat er niet langzamer van, maar wellicht helpt het ons copen.

En wie beter dan Skyclad om dit alles af te trappen? Ja, ze kwamen hier al vaker voorbij, maar weinigen zingen al zo lang en zo gepassioneerd over wat wij als mensheid moeder aarde aandoen als deze folk-thrashers, die er soms van beschuldigd worden het genre folk-metal te hebben uitgevonden.