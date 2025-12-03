Closing Time | Joni Mitchell | Woodstock

Joni Mitchells Woodstock gaat over de droom van vrede en een nieuw begin, geïnspireerd door het legendarische festival, ook al was ze er zelf niet. Haar manager besloot voor een optreden in The Dick Cavett Show.

De tekst, die ze schreef in een hotelkamer, na gesprekken met haar vriend Graham Nash die daar wel optrad, viert de generatie van de jaren ’60 en hun idealen van een betere, meer utopische wereld, samengevat in het bekende refrein

we’ve got to get ourselves back to the garden.

Joni Mitchell, geboren als Roberta Joan Anderson is een Canadese singer-songwriter. Daarnaast houdt ze zich bezig met fotografie, poëzie en schilderkunst.

Deze live versie is een paar weken na Woodstock. Men kan zien dat ze dan nog steeds wat emotioneel is dat zij het once in a lifetime festival gemist heeft.