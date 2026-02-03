Voorpagina

Closing Time | I Am The Black Pianos

1 reactie
Foto: Ted (cc)
Serie:

Eh, ik bedoel natuurlijk: I Am The Black Wizards! Van Emperor. Alleen deze keer niet door Emperor, maar door Catherine Fearns.

Met alleen piano dus. Het origineel is, eh, anders. Voor de nieuwsgierigen onder jullie: zie hieronder.

Welke vinden jullie het mooist?

+2
Deel artikel

Reacties (1)

#1 Gajes

MOOI IS EEN, LATEN WE ZEGGEN, RELATIEF WOORD, EN SORRY VOOR DE CAPS MAAR IK PROBEER DOOR DE FLUITTOON IN MIJN OREN HEEN TE SCHRIJVEN .
Ik vind de uitvoering van Emperor beter, omdat het een emotie dichter benaderd. Van Fearns klinkt het toch wat tuttig, en wat nep. Zoiets van, “en nu doe ik een metal chick na”.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*

*