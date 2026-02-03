Closing Time | I Am The Black Pianos

Eh, ik bedoel natuurlijk: I Am The Black Wizards! Van Emperor. Alleen deze keer niet door Emperor, maar door Catherine Fearns.
Met alleen piano dus. Het origineel is, eh, anders. Voor de nieuwsgierigen onder jullie: zie hieronder.
Welke vinden jullie het mooist?
Reacties (1)
MOOI IS EEN, LATEN WE ZEGGEN, RELATIEF WOORD, EN SORRY VOOR DE CAPS MAAR IK PROBEER DOOR DE FLUITTOON IN MIJN OREN HEEN TE SCHRIJVEN .
Ik vind de uitvoering van Emperor beter, omdat het een emotie dichter benaderd. Van Fearns klinkt het toch wat tuttig, en wat nep. Zoiets van, “en nu doe ik een metal chick na”.