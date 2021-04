Closing Time | Hideaway

Hideaway, dat was dat nummer van die Canadese zangeres Kiesza toch? En daar zat die clip bij die was opgenomen in één enkele shot. In 2014 had Kiesza een nummer 1 hit, niet alleen in Nederland, met Hideaway. Het zal je maar gebeuren met je debuutsingle. En die clip was opgenomen in een stedelijke omgeving, stads, grootsteeds, hippe jongelui, multiculti, navenant gekleed, eigentijdse omgeving: graffiti, hippe dansmoves, alleen, met z’n twee, met een groep, skateboarder, passerende jogger – alles.

Bij één van mijn bezoeken op retecool, voor al uw ontspanning, Verzin Een Onderschrift, recepten & recensies, Hollandse Hits en de legendarische Ed Baars natuurlijk, stuitte ik op de Russische parodie van Hideaway. Gemaakt door het duo Bonya en Kuzmich. En als liefhebber van de Russische cultuur was ik gelijk verkocht. De clip is opgenomen in een plattelandsomgeving, de Oeral, en ook zo te zien in één shot. Voordat er klachten komen over mishandeling van dieren: de kip heeft de onderdompeling in het water overleefd.