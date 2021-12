Closing Time | Gloria

Zeer recent was er al een Closing Time van Bonnie Prince Billy. Nu alweer één? Ja, nu alweer een. En dit nummer is in een oprecht mooie uitvoering, met een bij kerst passende titel. Hoewel Bonnie Prince Billy zelf veel nummers schrijft, is ook dit weer een cover. Het nummer is geschreven door onze eigen Zeeuwse Broeder Dieleman. Een man van het platteland. Dat hoor je terug in de tekst en zie je ook terug in het filmpje met mist, riet en een bijzonder poppenspel.

De versie van Broeder Dieleman hoor je hier.

and down the street,

until you leave the houses behind you

where the crows are waiting

in Gloria

(en Michiel, gefeliciteerd met je verjaardag)