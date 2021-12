Closing Time | Sea Song

Je koestert al jarenlang, sinds je jeugd zo ongeveer, de elpee Rock Bottom van Robert Wyatt. Dat is omdat je daarna nooit iets hebt gehoord dat zo klinkt. En toen de cd kwam, heb je Rock Bottom ook op cd gekocht, zo’n fan was je wel.

Weer jaren later, werd je gegrepen door de muziek en de zang van americanamuzikant Will Oldham, omdat het zo ontroerend klonk, die overstuurde zang die er steeds net naast was.

En nou, in december 2021 heeft Will Oldham, samen met Bill Callahan, ook een americanamuzikant, met een bronzen stem, een plaat uitgebracht met covers, Blind Date Party. Een lockdownprojectje. Op die plaat staan covers van songs van onder andere Cat Stevens, Lou Reed, Billie Eilish, Hank Williams, Iggy Pop en Robert Wyatt. En voor de muziek hadden Will en Bill steeds verschillende muzikanten gevraagd. Een eclectisch geheel.

Tot mijn verrassing stond dus ook Sea Song van Robert Wyatt op de plaat, van die elpee Rock Bottom. En eerlijk gezegd, ik moest wel even slikken na de eerste beluistering, werd ik nou in de maling genomen? Wat hadden ze met deze klassieker gedaan? De Nieuw-Zeelandse gitarist Mick Turner heeft zijn visie op deze song hier neergezet. De zang is van Will Oldham en Bill Callahan.