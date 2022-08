Closing Time | Funk de viool

Je staat als solist op het programma, dan wil je ook solo. Dat er een heel orkest zit te wachten tot je klaar bent, ach, het orkest wordt toch wel betaald.

Maar violist Josef Špaček speelde ‘Funk the string’ niet zomaar. Om te beginnen natuurlijk om zijn virtuositeit even alle ruimte te geven. Maar ook om duidelijk te maken dat er aardig wat overeenkomsten zijn met het ‘grotere werk’ dat hij diezelfde avond moest spelen: het eerste vioolconcert van componist Bohuslav Martinů.

Luister maar eens naar dit stukje uit het derde deel (Allegretto) van dat vioolconcert.

‘Funk the string’ is bedacht door violist Aleksey Igudesman. Hij is vooral bekend van het duo Igudesman & Joo, populair op Youtube vanwege hun ‘komiek klassiek’-filmpjes.

Kijk en luister ook naar de uitvoering van ‘Funk the string’ door Igudesman zelf.