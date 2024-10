Actrice Scarlett Johansson heeft gewoon twee studioalbums en vier EP’s op haar naam staan. Daarnaast vertolkte ze de lead in de muzikale animatiefilm Sing, over een zingend stekelvarken dat in een muziekcompetitie terechtkomt.

Hier geeft ze een lang niet onaardige versie van Boys Don’t Cry (van The Cure) ten beste.