Closing Time | Bom Bom

Soms gebeurt het dat je een Closing Time wilt maken over een bepaald liedje, of over een bepaalde artiest, maar dat je gaandeweg bij een ander liedje, een andere artiest uitkomt. En dat is wat er vandaag ook gebeurde.

Op de een of andere manier was de zangeres Bloem vanuit mijn opberggeheugen, pats, naar mijn actieve geheugen geschoten. Jaren geleden, ik gok, 1995, zag ik Bloem, met alleen een gitaar, haar liedjes zingen in de Haarlemmerhout. Hoe oud zou ze toen geweest zijn, een jaar of 18? Jong dus.

Later bracht ze een plaat uit, Zink, die redelijk goed ontvangen werd. Maar daarna bleef het stil, ze was vertrokken naar Engeland. En daar had ze met de band Sam And The Womp een nummer 1 hit : Bom Bom. Zij is die zangeres in dat zilvergrijze nauwsluitende pakje.

En nou wilde ik dus van Bloem, van die plaat Zink, de song Cherubines doen, maar toen kwam Bom Bom er dus tussen. En nu, uiteindelijk, zit ik niet eens meer naar Bloem en Sam And The Womp te kijken en te luisteren, maar naar een retro coverversie, gedaan door de zangeres Ana Marie. Sorry Bloem.