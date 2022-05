Closing Time | Alina Zievakova recites a poem about Ukraine

Vanmiddag grasduinde ik wat door wat er aan Spoken Word Poetry is te zien op YouTube. Dat varieert sterk. Dat gaat van de zondagdichter op haar zolderkamer die haar tiktok visie geeft, oprecht, dat wel maar Sinterklaas is nooit ver weg.

En er zijn goedbedoelde, tot actie oproepende versjes waar de poëzie ver te zoeken is, en is bijvoorbeeld het gedicht van de geroutineerde oud Poet Laureate van Engeland, Simon Armitage.

En dan was er het gedicht van actrice Ann Lynne McCord, de suggestie in een van de comments was: als je niet weet wat te zeggen, zeg dan niets. Het was ook wel een erg ijdel iets, How can I make this about me. Er mag gelachen worden.

En er was dat gedicht dat ook voorgelezen werd door e en actrice, Alina Zievakova, een Oekraïense. Ze leest het gedicht voor in een ondergrondse bunker in Kiev. Het gedicht is niet door haar geschreven maar door actrice Kateryna Khozroshyna.