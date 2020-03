Clintel: koudste winter van de eeuw

SATIRE - Volgens de klimaatrealistische stichting Clintel heeft Nederland zojuist de koudste winter van deze eeuw meegemaakt. Dit zou blijken uit onafhankelijk onderzoek dat door de stichting zelf verricht is.

‘Het heeft vrijwel continu gevroren’, zegt woordvoerder Ronald Plasterk namens de stichting. ‘Eigenlijk is het merkwaardig dat er geen Elfstedentocht gereden is. We kunnen daaruit alleen maar concluderen dat de organiserende vereniging meegaat in de doemverhalen over het klimaat. Hoe dan ook, we zijn blij dat er nu eindelijk harde data bestaat om onze stelling te ondersteunen dat er geen klimaatcrisis bestaat.’

De meetreeksen van Clintel laten zien dat de gemiddelde dagtemperatuur in Nederland in januari en februari vier graden onder nul was, met uitschieters naar min achttien. Dat deze metingen sterk afwijken van de officiële reeksen komt volgens Clintel omdat het KNMI zijn meetinstrumenten bewust op warme plaatsen opstelt, met het doel de klimaathoax te continueren. Het KNMI zet daar tegenover dat Clintel zijn thermometers heeft opgehangen in de koelhuizen van de Nederlandse zuivel- en vleesindustrie.

‘Dat is anekdotisch bewijs van generlij waarde’, werpt Plasterk tegen. ‘Als je de lengte- en breedtegraden van onze waarnemingspunten neemt en dan de variantie berekent van de afstand tot het geografische zwaartepunt van Nederland, zul je zien dat onze meetpunten evenwichtiger gespreid zijn dan die van het KNMI. Wij gaan niet mee in de redenering dat de stukjes Nederland van het KNMI meettechnisch superieur zouden zijn. Als je pretendeert uitspraken over heel Nederland te kunnen doen, is het irrelevant waar je precies meet. De gemiddelde uitkomst zou overal hetzelfde moeten zijn.’

Verkrampt

Om tot een vergelijk te komen heeft Clintel het KNMI aangeboden de metingen te combineren om zo tot een compromistemperatuur te komen. Plasterk: ‘Dat voorstel heeft het KNMI verworpen. Het laat precies zien wat een starre, dogmatische organisatie het is, die verkrampt zodra iemand feiten aantoont die niet in hun straatje passen. Ze sturen bewust aan op steeds hogere temperaturen en zijn blind voor een tegengeluid.’

De bevindingen van Clintel zijn voor Tweede-Kamerlid Thierry Baudet aanleiding om vragen te stellen aan de regering. ‘Welke maatregelen neemt het kabinet tegen het KNMI nu telkens weer blijkt wat een leugenachtige organisatie dat is?’ schrijft Baudet. ‘De Nederlanders staan in de kou, maar het kabinet doet alsof het warm is en gaat mee in de windmolenwichelarij van de linkse partijen. Het is affreux. Dat laatste woord is Frans.’

Het KNMI laat weten met Tata Steel in IJmuiden in onderhandeling te zijn over plaatsing van een additioneel meetpunt. ‘We zijn niet blind voor ontwikkelingen in de samenleving’, aldus een persvoorlichter die liever anoniem blijft. ‘Er is een roep om te luisteren naar de feitelijkheden die klimaatsceptici inbrengen. We denken daaraan tegemoet te kunnen komen door onze methoden deels aan die van hen aan te passen. Daarna kunnen we in dialoog gaan om elkaar ergens in het thermische midden te ontmoeten.’