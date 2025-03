Amerikanen tegen Trump

“Fight like hell” staat op de protestborden, en: “Hell no to privatization!”. Postbeambten van de United States Postal Service (USPS) demonstreren tegen de plannen van Trump om het postbedrijf te laten fuseren met een commerciëel bedrijf. Het is in de lijn met wat zijn particuliere adviseur Elon Musk voor ogen heeft bij de hervorming van de Amerikaanse overheid: “Ik denk dat we logischerwijs alles moeten privatiseren wat redelijkerwijs geprivatiseerd kan worden. Ik denk dat we bijvoorbeeld het postkantoor en Amtrak moeten privatiseren… We moeten alles privatiseren wat we maar kunnen.” De USPS heeft grote financiële problemen en eerder had ‘Postmaster‘ General Louis DeJoy al 10.000 ontslagen aangekondigd. Hij is deze week zelf als eerste vertrokken. De vakbond van postbeambten bestrijdt dat privatisering de problemen gaat oplossen en organiseert nu overal in het land acties. De vakbond waarschuwt behalve voor een toename van het aantal werklozen voor een achteruitgang van de service op het platteland als de privatisering wordt doorgezet.

Zijn de postbodes de enigen in de Verenigde Staten die zich verzetten tegen het miljardairsregime van Trump en Musk? Afgaand op de media zijn de VS nu volledig overgeleverd aan Trump en zijn trawanten. We krijgen vooral veel beelden van het Oval Office met zijn nieuwe bewoners en de ornamenten die hen omgeven. Over democratisch verzet tegen het autoritaire bewind lezen we dat het klein is, murw gebeukt en lamgeslagen.

Een beetje tegenwicht kan geen kwaad:

Het eerste massale protest was vlak voor Trumps inauguratie, de People’s March on Washington op 18 januari. Thema’s waren: v rouwenrechten, reproductieve rechten, milieuproblemen, raciale rechtvaardigheid, LGBTQ-rechten, immigratie, antimilitarisme, klimaatverandering en democratie.

Dag zonder Immigranten , was een protest dat op 3 februari 2025 in meerdere steden in de Verenigde Staten werd georganiseerd als reactie op het immigratiebeleid van de tweede regering van Donald Trump.

Begin februari berichtte persbureau AP over demonstraties t egen de eerste acties van de Trump-regering, waarbij betogers alles veroordeelden, van de immigratiemaatregelen van de president tot zijn intrekking van transgenderrechten en een voorstel om Palestijnen met geweld uit de Gazastrook te verplaatsen.

Op 17 februari demonstreerden duizenden mensen in het hele land en ondanks de kou op ‘Not my presidents Day‘. Dit ook wel “No Kings Day”-protest genoemd was de tweede reeks demonstraties die door de 50501-beweging werd georganiseerd (“50 protesten, 50 staten, één beweging”), en er staan ​​er nog meer gepland in de toekomst, schrijft The Atlantic bij een fotoreeks van de demonstraties.

Stand Up for Science is een beweging die opkomt voor de bescherming van wetenschap en wetenschappers. Op 7 maart was er een demonstratie in Washington en meerdere andere steden.

Vandaag organiseert The People’s Union USA activist group een tweede consumentenstaking onder de titel Economic Blackout. Het initiatief is bedoeld om de invloed van grote bedrijven en rijke individuen op de Amerikaanse arbeidersklasse aan te vechten. Veel boycotters sluiten zich aan om te protesteren tegen de terugdraaiing van het diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid (DEI) door de huidige regering-Trump

En zo is er ongetwijfeld meer te vinden over het anti-Trump verzet waar we veel minder over horen dan over de eindeloze reeks wandaden en stompzinnige decreten uit het Witte Huis.

Een nieuwe Democratische Partij

De Democratische Partij lijkt het verlies van de presidentsverkiezingen nog niet te hebben verwerkt. Veel aanhangers zijn boos omdat de partij die alles uit de kast haalde om Trump te verslaan zich nu nogal stil houdt. Op de linkerflank trekken senator Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez, congreslid uit New York, massa’s aanhangers met hun boodschap om de partij en de Amerikaanse politiek te hervormen. Ik heb altijd over oligarchie gesproken in abstracte termen, zegt Sanders, maar het is nu werkelijkheid geworden. “Je moet wel een beetje blind zijn om niet te begrijpen dat je een regering hebt van de miljardairsklasse, voor de miljardairsklasse, door de miljardairsklasse. En dan, bovenop dat alles, heb je Trump die heel snel op weg is naar een autoritaire maatschappij.” De 83-jarige politicus toont zich nog steeds strijdbaar. “We gaan niet alleen tegen de oligarchie vechten. We gaan niet alleen tegen het autoritarisme vechten,” vertelde Sanders vorige week aan een arena vol supporters op de Arizona State University. “We accepteren geen maatschappij waarin we vandaag de dag te maken hebben met enorme inkomens- en vermogensongelijkheid, waarin de allerrijksten het nog nooit zo goed hebben gedaan, terwijl werkende gezinnen moeite hebben om eten op tafel te krijgen.” Volgens Ocasio-Cortez zit het probleem niet alleen bij de Republikeinen. “We hebben een Democratische partij nodig die ook harder voor ons vecht,” zei ze in Arizona. Ze spoorde de menigte aan om kandidaten te helpen kiezen “met de moed om te vechten voor de arbeidersklasse”.