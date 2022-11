In Wisconsin hangt de democratie aan een zijden draadje

ANALYSE - “Als ik word verkozen als gouverneur”, belooft Tim Michels, “verliest de Republikeinse partij nooit meer een verkiezing in Wisconsin.” Michels, de Republikeinse gouverneurskandidaat in Wisconsin, steekt zijn plannen niet onder stoelen of banken: met de Republikeinen aan het roer gaat de democratie op de schop.

Vandaag is de laatste dag van de Amerikaanse verkiezingen. Om de twee jaar kiezen Amerikanen hun vertegenwoordigers voor het Huis van Afgevaardigden en één-derde van de Senaat. Daarnaast kiezen de Amerikanen ook hun lokale volksvertegenwoordigers en een groot deel van de gouverneurs in de zogeheten midterms.

Inflatie, abortus en zorgen over de economie staan in het middelpunt van de aandacht. Door de grote media-aandacht naar deze hot topics dreigt één onderwerp in de vergetelheid te geraken: de Republikeinse aanval op de democratie. En die dreiging merken ze in Wisconsin.

Een derde

De Republikeinse uitholling van de democratie is geen nieuw fenomeen in Wisconsin. Vier jaar terug gingen Democraten massaal naar de stembus. Trump en de ontevredenheid met het Republikeinse bewind waren de perfecte ingrediënten voor een Democratische overwinning. En jawel, 53 procent van de stemgerechtigden koos een Democraat voor het Lagerhuis van Wisconsin. Maar de verkiezingswinst bleef uit: Democraten wonnen een derde van het aantal zetels.

Dit bizarre resultaat heeft alles te maken met het verschijnsel “gerrymandering”: het strategisch indelen van kiesdistricten voor eigen gewin. Toen de Republikeinen in 2011 het lokale parlement en het gouverneurschap van de staat in handen kregen, pakten ze hun kans en deelden ze staat zo op dat de Democraten nimmer een meerderheid in het lokale parlement zouden halen.

Sindsdien zitten de Democraten zitten in de val. Ze hebben een meerderheid nodig in het lokale parlement om de districtsindeling te wijzigen. Maar om zo’n meerderheid te behalen, hebben ze eerst zo’n eerlijkere indeling nodig.

Troef

De enige troef die de Democraten nog in handen hebben is hun gouverneur, Tony Evers. Vier jaar terug verkozen de kiezers van Wisconsin hem met een krappe meerderheid en stuurden ze hun zittende Republikeinse gouverneur naar huis. Daarmee was het gedaan met de Republikeinse alleenheerschappij in Wisconsin. Zonder de handtekening van Evers blijven de Republikeinse plannen vooralsnog in de koelkast staan.

Vandaar dat Michels en de GOP hun zinnen op Wisconsin hebben gezet. Grote sommen geld worden over de balk gesmeten voor de gouverneursverkiezingen. En met succes: inmiddels staan Evers en Michels nek-aan-nek. Als Evers eenmaal uit de weg is geruimd, wordt de Republikeinese partij geen strobreed in de weg gelegd bij het overhoop halen van de kieswetten in Wisconsin.

De Republikeinen in Wisconsin zijn niet ondubbelzinnig over wat die plannen inhouden. Als zij straks het weer volledig het voor het zeggen krijgen in de staat, rekenen ze als eerste af met de onafhankelijke kiescommissie van de staat. Volgens de Republikeinen moeten de touwtjes van de verkiezingen “gewoon” weer in handen komen van gekozen politici.

Bovendien zou Michels als gouverneur de ondertekening van de verkiezingsresultaten voor de komende presidentsverkiezingen flink kunnen traineren en saboteren. Dat is geen vergezochte stap voor iemand als Michels, die de legitimiteit van de vorige presidentsverkiezingen ontkent.

Democratie

Voor de Democraten staat er dus veel op het spel. Zolang Evers zijn herverkiezing wint en de Republikeinen geen twee-derde meerderheid in het Lagerhuis veroveren, vormt het veto van Evers een tijdelijke dijk tegen de antidemocratische plannen van de Republikeinen.

Als ze daar niet in slagen, is het maar de vraag of de Democraten opgewassen zijn tegen de Republikeinse stormvloed. Michels mag dan wel over de uitkomst van de vorige verkiezing liegen, maar over de volgende verkiezingen heeft hij misschien wel gelijk: als hij straks wint, verliest de Republikeinse partij nooit meer een verkiezing in Wisconsin.