Zomergasten 2021 met Roxane van Iperen

Vanavond in VPRO’s Zomergasten: Roxane van Iperen.

Na anderhalf uur (…) wist de nieuwe Zomergasten-presentator Janine Abbring door de onwrikbare ratio van Rosanne Hertzberger te breken. En toen werd het echt spannend.

De nog immer regerende Zomergastenpresentator Janine Abbring, kreeg bij haar eerste Zomergastenuitzending dikke complimenten van Roxane van Iperen (“Zomergasten lijkt herboren!”, schreef ze in Vrij Nederland, 2017).

Janine Abbring lijkt het nu vijf seizoenen achter elkaar goed te doen. In recensies werd en wordt niet zo veel over haar geschreven. Geen nieuws is in dit geval echt goed nieuws. Als er al iets over de presentatie wordt gemeld, overheersen de positieve commentaren. Zuurzeurders daar gelaten.

Janine Abbring de beste

Roxane van Iperen zag het destijds goed. Ook onze vaste Zomergastenrecensent Max Molovich, schreef over de vuurdoop van Abbring: “Het zal me niks verbazen als Janine Abbring de beste zomergastenpresentator ooit is.”

Vanavond is eenmalig Zomergastenrecensent Roxane van Iperen de Zomergast van Abbring. Van Iperen is vier maanden jonger dan Abbring en begon haar carrière twee jaar later. Abbring zat na haar opleiding meteen in media en journalistiek, Van Iperens loopbaan als columnist en journalist bloeide pas op in 2014.

Zelfde generatie, even oud, als dat maar geen avond vol herkenning wordt (‘oh ja, dat had ik ook / ah, dat herken ik….’). Abbring zit in ieder geval lang genoeg in het vak om er geen theekransje van te maken. En Roxane van Iperen heeft wel wat meer te melden dan jeugdherinneringen.

Onderbelichte geschiedenissen

Ze wil het vanavond hebben “over de strijd om macht, de verhouding tussen politiek en bedrijfsleven of tussen man en vrouw, over de mechanismen achter het vaststellen van goed en kwaad, schuld en onschuld, en hoe je mensen medeplichtig kan maken aan hun eigen onderdrukking.”

De donkere kanten van de geschiedenis, die te vaak onderbelicht blijven, maar waar we kennis van horen te hebben om verder te kunnen gaan en “een vorm te vinden om structuren af te breken en nieuwe te laten ontstaan.”

“Wees gerust”, schrijft de VPRO in de vijf redenen om te gaan kijken, “het is niet alleen kommer en kwel.” Humor en spot komen ook voorbij.

Kijk onbevangen

Misschien is het beter om die vijf redenen én ons verhaal compleet te negeren en onbevangen de uitzending in te gaan. Vanavond om 20.20 uur op NPO 2 en via de livestream op NPO Start. Ook nu zien we uw reacties tijdens de uitzending graag hieronder tegemoet.

Morgen Sargasso’s Zomergastenrecensie van Karin van der Stoop. Zij begon op Sargasso als gastredacteur en trad vrij snel tot de redactie toe, maar heeft daar wegens omstandigheden de afgelopen maanden geen tijd meer voor gehad. Maar de Zomergasten-traditie houdt zij natuurlijk in ere.