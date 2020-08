© VPRO 4e Zomergasten 2020 met Jaap Goudsmit

Als er meer is tussen hemel en aarde dan alleen de pandemische moordmachine COVID-19, dan zou het VPRO’s Zomergasten kunnen zijn. Even ontsnappen aan de epidemiologische stress en genieten van de interesses van de gasten.

Vanavond kunnen we echter niet om de coronacrisis heen. Natuurlijk wil Janine Abbring, en wij ook, dat viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit er in ieder geval even zijn licht over laat schijnen.

U kunt ook eerst zijn corona-weblog lezen om er achter te komen waarom die fabuleuze oversterfte in Nederland hoger was dan in Griekenland. Of dat mondkapjes wel degelijk heel zinnig zijn.

Ook handig om te weten is of jij een ‘super replicator’ bent (iemand die niks merkt van de infectie maar wel veel virus bij zich draagt in de neus-keelholte) of een ‘super shedder’ (idem maar dan iemand die met veel speeksel oreert). “Die zijn het gevaarlijkst voor anderen”, schreef Goudsmit op zijn blog. “Zo’n supershedder wordt een superspreader als hij of zij te dicht op anderen staat, zeg binnen een straal van een meter.”

We willen natuurlijk ook weten hoe het nu verder moet, want zo langzamerhand ligt gans het volk in de clinch met gans het volk over zin en onzin van maatregelen.

In dit interview houdt Goudsmit het niet voor “onmogelijk dat jongvolwassenen de epidemie gaande houden” en pleit voor voortzetting van de maatregelen. Althans, naar zijn mening als viroloog. Hij wil niet op de stoel van de politieke beleidsmakers gaan zitten.

Op zijn corona-weblog: “Voor de tweede golf zullen we onze volksgezondheidsstruktuur op een meer militaire leest moeten schoeien: meer test capaciteit, een betere beslisstruktuur, een betere test infrastruktuur, een betere logistiek, en een betere informatie voorziening met meer openheid.”

Tot zover de vierde Zomergasten….

Oh wacht, Abbring zal het allemaal mooi en aardig vinden maar wie ís Goudsmit nu helemaal? Zoon van getalenteerde ouders (een hoogleraar bloedziekten en een documentairemaker), die echter uit elkaar gingen en Jaap grotendeels door zijn grootouders (waaronder een pathaloog-anatoom) werd opgevoed.

Hier gaat Abbring het bruggetje maken naar Goudsmits initiatief ‘Wie herdenken wij op 4 mei’, waarin ook zijn overgrootouders van moeders kant en zijn grootouders van vaders kant worden gememoreerd.

Overleven, dat wordt vanavond het centrale thema, kondigt Jaap Goudsmit alvast aan. Of het nou een oorlog, een pandemie, een foutje in je carrière (de affaire Buck, 1990) of een zeiler in een storm is (Goudsmits keuzefilm), overleven boeit Goudsmit in de breedste zin.

Weet Goudsmit ook hoe we het huidige coronavirus gaan overleven? Daarvoor weten we nog veel te weinig, zal hij ongetwijfeld ook zeggen. Maar zonder te vervallen in het hosanna-optimisme van Hans ‘het-valt-allemaal-wel-mee’ Rosling (zie hier bij punt 5), gelooft hij wel dat we er uiteindelijk met de nodige kennis uit zullen komen, want “Als je ergens middenin zit, lijkt het een chaos, maar naarmate de tijd verstrijkt, lijkt alles ordelijk op zijn plaats te vallen. Zo zal het ook gaan met de huidige coronacrisis.”

Vanavond kijken dus, om 20.15 uur op NPO 2 en via de livestream op NPO Start. Uw reacties op de uitzending graag hieronder.

Morgen mag u de recensie van heer Molovich weer verwachten.