Zomergasten 2020 met Carola Schouten

© VPRO schermafbeelding Zomergatsen met Carola Schouten

Jullie zijn met velen hier naar toe gekomen, niet ongezien gebleven, jullie hebben wat jullie laten horen. En wat mij betreft blijven jullie dat doen.

Nou, dat was niet aan dovemansoren gezegd. Carola Schouten, VPRO’s Zomergast van vanavond, had de agrarische Malieveldmeute op 1 oktober 2019 amper toegesproken of de boeren gingen tot op heden loos.

Het moet voor Schouten teleurstellend zijn dat sommige boerenagressiviteit tegen haar is gericht. In diezelfde toespraak beloofde ze immers dat “zo lang dat ik minister van landbouw ben, betekent dat er wat mij betreft geen gedwongen halvering van de veestapel komt.” Voor zover wij weten is die halvering ook nog lang niet in zicht.

Carola Schouten mag gerust, wat tegenwoordig modieus heet, een powervrouw genoemd worden.

Ondanks een jeugdtrauma (haar vader overleed toen zij 9 jaar was), samen met moeder en twee zussen een boerderij draaiende houden, toch vlot de school doorlopen en al op 17-jarige leeftijd in Rotterdam op kamers gaan wonen om op de Erasmus Universiteit te studeren.

Zo’n vijf jaar later, tijdens een uitwisseling met de universiteit in Tel Aviv, liet ze zich zwanger schoppen en besloot als alleenstaande moeder verder te gaan. Janine Abbring hoeft hier niet verder naar te vissen want in een interview in 2014 zei Schouten al: “de details over het hoe en waarom zijn privé, voor ons drieën, niet voor de krant.”

Overdag werken, ’s avonds studeren en een zoon grootbrengen. Ongetwijfeld heeft de periode na haar vaders overlijden Schouten gevormd om hier de kracht voor op te kunnen brengen. In hetzelfde interview in 2014 schetste ze dat zo: “Wij vieren (haar moeder, 2 zussen en haarzelf), we zijn niet kapot te krijgen. Mijn moeder had niet alleen haar eigen verdriet, maar moest ook haar drie kleine kinderen troosten én de boerderij gaande houden. Het is haar allemaal gelukt. Het is ons gelukt. We hebben het gered.”

Na haar studie volgde in soepel tempo een loopbaan die haar uiteindelijk bracht tot een van de drie vicepremiers naast Rutte. Dat heeft ze slim gespeeld. Slim spel is haar niet vreemd, getuige haar deelname aan ‘De slimste mens’. In 2014 hield ze dat drie rondes vol, waarvan 1 x ook ‘slimste mens van de dag’. Niet zo ver als VVD’er Klaas Dijkhoff, die in 2017 de slimste bleek, maar wel verder dan haar partijgenoot en fractievoorzitter Gert-Jan Segers, die het tot slechts twee uitzendingen bracht, zonder slimste van de dag te zijn.

Bij de vijf redenen die de VPRO opgeeft om vanavond te gaan kijken, zitten zeker elementen om ook haar kerkelijke achtergrond even onder de loep te nemen. Als lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zal ze gewend zijn aan aanhoudend gekrakeel over hoe vrij of minder vrij men met principes om moet gaan. Al sinds deze kerk zich in 1944 afscheidde van de Gereformeerde Kerk, volgde nog tot vorig jaar aan toe, heftige discussies en splitsingen en fuseert ze nu met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Kun je als ‘powervrouw’ in al het politieke gekrakeel trouw zijn aan je principes en de juiste keuzes maken? Schoutens partij, de ChristenUnie, liet onlangs nog zien daar heel pragmatisch mee om te gaan. Kan Janine Abbring boven tafel krijgen of dat nog ergens kriebelt aan Schoutens geweten?

We zullen zien. Vanavond om 20.15 uur op NPO 2 en ia de livestream op NPO Start. Natuurlijk uw reacties op de uitzending graag hieronder en morgen weer de recensie van redacteur Molovich.