Zwarte lijst van bedrijven die profiteren van de genocide en bezetting van Palestina

The Rights Forum publiceert een zwarte lijst van organisaties die Israël ondanks alles blijven steunen.

Ondanks het oordeel van het Internationaal Gerechtshof dat er een “plausibel risico op genocide” bestaat in Gaza, blijven internationale bedrijven en financiële instellingen betrokken bij de Israëlische bezetting van Palestina.

The Rights Forum publiceert daarom vandaag een overzicht van bedrijven en organisaties die direct of indirect bijdragen aan oorlogsmisdaden, apartheid en bezetting, én die een band met Nederland hebben. De lijst is onderdeel van de campagne Stop de Bezetting, en is te vinden op stopdebezetting.org/zwartelijst. Aanleiding voor het opstellen van de lijst is de dringende vraag van Nederlandse burgers om beter inzicht te krijgen in welke bedrijven bij de bezetting betrokken zijn.

Volgens de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen moeten bedrijven voorkomen dat zij direct of indirect bijdragen aan mensenrechtenschendingen of internationale misdrijven. In situaties van oorlog of bezetting geldt een strengere norm: bedrijven moeten extra zorgvuldig onderzoeken of hun activiteiten schade veroorzaken of ondersteunen, en daarop actief ingrijpen zolang het conflict voortduurt.

Iedere actie telt

Omdat de Nederlandse overheid haar plicht verzaakt, is het aan burgers om bedrijven zelf ter verantwoording te roepen. Op stopdebezetting.org/zwartelijst staat een overzicht van bedrijven en organisaties die door hun activiteiten direct en/of indirect bijdragen aan de illegale bezetting, de groei of het in stand houden van illegale nederzettingen, genocide en andere oorlogsmisdaden. Klanten en werknemers kunnen met voorbeeldbrieven bedrijven ter verantwoording roepen.

[persbericht The Rights Forum]