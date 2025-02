Tweederde van het aardoppervlak boekte in 2024 een hitterecord

Een analyse van satellietgegevens door The Guardian



Voor wie de maandelijkse updates van Steeph gemist heeft.

In oceanen en op het land, van Colombia tot China, en van de noord- tot de zuidpool, werden records voor de maandelijkse gemiddelde temperatuur vorig jaar keer op keer gebroken – in sommige gevallen zelfs met 5C (9F) warmer dan het vorige record. The Guardian nam de gemiddelde temperaturen voor elke maand in 2024, zoals vastgelegd door de Copernicus Climate Change Service (C3S) van de EU, en vergeleek ze met de warmste maand sinds 1979.