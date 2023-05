Rekenkamer bekritiseert ook geheime diensten

Het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van het regeringsbeleid zet ook kritische kanttekeningen bij de voorgenomen tijdelijke wet voor uitbreiding van de bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In de publiciteit over de vele tekortkomingen van het rijksbeleid die op de traditionele ‘gehaktdag’ gisteren naar buiten zijn gekomen is de kritiek van de Rekenkamer op de veiligheidsdiensten niet meegenomen. Bits of Freedom schrijft in een persbericht dat men het rapport met stijgende bezorgdheid gelezen. Het is “passend in een patroon dat we langer zien”.

Het onderzoek wijst onder meer uit dat de toets op de uitvoerbaarheid van de wet beperkt was en onvoldoende inzicht bood in de praktische gevolgen ervan. Dat is frappant want de Tijdelijke wet zou er nou juist zijn om uitvoeringsproblemen in de hoofdwet, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (de ‘Wiv’) op te lossen. Volgens de Rekenkamer bood de uitgevoerde toets op de uitvoerbaarheid van de voorgenomen Tijdelijke wet onvoldoende inzicht in de effecten van de wet op de regeldruk (administratieve lasten), budgettaire consequenties, IT-systemen en de bedrijfsvoering van de diensten (…) De Rekenkamer constateert ook dat het parlement onvoldoende geïnformeerd is door de ministers over de beperkt uitgevoerde toets en de gevolgen van de wet in de praktijk op de werkvloer van de geheime diensten.

Ook de Raad van State heeft kritiek op de ‘Tijdelijke wet specifieke voorzieningen onderzoeken AIVD en MIVD’. De diensten hebben nog steeds moeite met de nieuwe WIV, alias ‘sleepwet’, die na afwijzing in een referendum in 2018 alsnog met geringe wijzigingen is ingevoerd. De kern van de kritiek is nog steeds dat de diensten te veel vrijheid hebben om via het internet gegevens te verzamelen, lange tijd te bewaren en uit te wisselen met bevriende diensten.

De Raad van State adviseert de regering het wetsontwerp aan te passen: