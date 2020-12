Wij zijn open én dicht

Tweede Kerstdag is traditioneel een heel drukke dag, alleen nu even niet…

Onze techneut ligt inmiddels uitgeteld op de bank omdat hij, na de kerstboom, ook deze website geheel nieuw heeft opgetuigd. Een monsterklus, dat kunnen we u verzekeren.

De rest van de redactie zit wat na te hijgen van onze Kerstlockdown Special van gisteren. Dertig stukjes om de lockdown te verlichten. We begonnen gisteren om 8 uur en eindigden om 22.30 uur, dus elk half uur een berichtje.

Berichtjes, anekdotes, nostalgie, poëzie, filmpjes en veel muziek. Bedoeld voor iedereen en vooral voor wie ‘een eenzame kerst extra alleen voelt’. Wie het heeft gemist en wie het nog eens terug wil zien kan er vandaag hier in terug bladeren.

Tweede Kerstdag is traditioneel een heel drukke dag, alleen nu even niet, vanwege de corona.

Bouwmarkten houden de tent dicht om hun personeel een dagje rust te geven, na de doldwaze coronadagen die ze achter de rug hebben.

In Maastricht hadden wilden winkeliers juist open zijn op Tweede Kerstdag, maar besloten toch dicht te blijven “onder meer omdat het draagvlak is verminderd”.

Zou dat draagvlak geslonken zij na de oproep van het FNV? Die drong er bij de regering aan op een algehele winkelsluiting voor de supermarkten tijdens de kerst. Om het supermarktpersoneel bij te laten komen.

We kwamen wat lokale polls tegen, waaruit bleek dat meer dan driekwart (gemiddeld 77,8%) van de respondenten vóór een sluiting van supermarkten tijdens de kerst zijn (gemeten op 25 december 17.00 uur). Op de website van De Ondernemer bleek ook een meerderheid voor kerstsluiting van de supermarkten.

RTV Noord: Sluit de winkels maar tijdens de kerst. Eens 78.84%, Oneens 21.16%

RTV Drenthe: Vind jij dat supermarktmedewerkers even rust moeten krijgen, en niet tijdens de Kerst moeten werken? Eens 75,26%, Oneens 24,74%

De Stentor: De supermarkten moeten dicht blijven tijdens kerst.

Eens! Het supermarkt personeel heeft vrije dagen nodig na alle drukte door corona (54%)

Eens! Tijdens de kerst moet je bij je geliefden zijn en niet shoppen (27%)

Oneens! Het is juist handig om nog een last-minute boodschap te kunnen doen (18%)

De Ondernemer: De supermarkten moeten dicht tijdens kerst. Eens 59%, Oneens 41%

De media zijn blijkbaar niet op het idee gekomen een enquête te houden met de vraag of ook de pakket- en boodschappenbezorgers uit mogen rusten op de kerstfeestdagen.

Of wat dacht u om de ziekenhuizen een dagje dicht te doen. Bijvoorbeeld met oud en nieuw. Gunnen we het verplegend personeel geen rust?

Hoe dan ook, wij doen het vandaag wat rustiger aan. Verwacht geen verdere berichten van ons. Om 16 uur sluiten we wel af met Closing Time.