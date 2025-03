Wij hebben de schoften uit het Witte Huis niet nodig: Europeanen verenigt u en steun Oekraïne!

COLUMN - van Bram van Gendt

Het bezoek van Zelensky aan Trump en Vance laat zien dat Europa zich moet verenigen. Wij moeten een spreekwoordelijke middelvinger opsteken naar de narcistische, koloniale, arrogante Trump-kliek. Het uur van een verenigd Europa (met de Britten, Turken en Canadezen) is geslagen. Oekraïne is daarbij de informele leider van dat onafhankelijke Europa; een land dat iedere dag, drie jaar lang, hun soevereiniteit en democratie moet verdedigen ten koste van immens veel slachtoffers. Dit Europa wordt verenigd door democratie en mensenrechten, en bovenal door het principe dat landen en volkeren vrij en soeverein behoren te zijn: zelfbeschikkingsrecht voor ieder volk en land. Wij moeten niet enkel pal staan voor de vrijheid van Oekraïne, maar ook voor die van Groenland, Panama, Georgië, Palestina, Moldavië, de Baltische republieken en andere onderdrukte regio’s. Dat dit principe onder druk staat werd vanavond onderstreept door de neerbuigende houding van Trump en Vance jegens Zelensky.

De ontmoeting tussen Trump en Zelensky was een schoffering aan het adres van het Oekraïense volk. Zelensky zou volgens vice-president J.D. Vance – die Trump in het Oval Office flankeerde – ‘dankbaar’ moeten zijn voor alles wat Trump zogenaamd voor Oekraïne heeft gedaan. Maar wat doet Trump dan zoal voor Oekraïne? Helemaal niets. Trump schoffeert de Oekraïense regeringsleider door hem een ‘ongekozen dictator’ te noemen. Ondertussen heeft Trump op bilateraal niveau onderhandeld over de Oekraïne-oorlog met afgevaardigden van het genocidale, imperiale Rusland, zónder dat Oekraïne erbij betrokken wordt—alsof hij de tactiek van negentiende-eeuwse politici heeft afgekeken. Tijdens deze onderhandelingen worden bovendien allerlei lucratieve economische ‘deals’ voorbereid met een regime dat de afgelopen drie jaar verantwoordelijk is voor bloedvergieten en terreur. In plaats van, net zoals de EU, nieuwe sanctiepakketten aan te kondigen om Rusland op de knieën te krijgen (alle beetjes helpen), haalt Trump Rusland juist uit zijn diplomatieke en financieel-economische isolement. Tot overmaat van ramp probeert hij Oekraïne te degraderen tot een Amerikaanse kolonie. Oekraïne zou, via de winning van kritieke grondstoffen, voor 500 miljard dollar garant moeten staan—zonder een Amerikaanse tegenprestatie zoals veiligheidsgaranties. Dit zijn in feite herstelbetalingen, vergelijkbaar met die uit de Vrede van Versailles. De Oekraïense regering heeft dit nog kunnen terugbrengen tot een gezamenlijk investeringsfonds waarin de VS zouden participeren, maar het blijft een koloniale daad van jewelste. En voor al deze daden zou Zelensky ‘dankbaar’ moeten zijn?

Had Trump maar meer wapens gestuurd, meer financiële of humanitaire steun verleend; de taal van de macht is immers de enige taal die het Kremlinregime begrijpt. Vance en Trump hebben echter een merkwaardige oplossing voor het conflict, zoals opnieuw bleek uit de bijeenkomst tussen Trump en Zelensky: ze geloven heilig in de diplomatieke weg zonder keiharde Amerikaanse veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Vance is onlangs nog in München geweest, maar heeft klaarblijkelijk nooit gehoord van ‘München ‘38’. Want wat is de les van München ’38? Appeasement-politiek werkt niet als je te maken hebt met oorlogszuchtige dictators met een onstilbare landhonger. Zelensky heeft in eerdere verdragstechnische afspraken tussen Rusland en Oekraïne (uit 2019) ook al laten zien dat er geen land te bezeilen is met het Russische schrikbewind: schriftelijke overeenkomsten doen er niet toe, want Poetin verbreekt ze zodra hij de kans krijgt. Dus als we slaafs de Amerikanen zouden volgen, worden de lessen van ‘München ‘38’ binnen afzienbare tijd geactualiseerd tot ‘Riyad ‘25’, of een andere locatie waar deze zogenaamde ‘vredesonderhandelingen’ tussen Rusland en de VS tot een definitief akkoord zouden moeten leiden.

De bijeenkomst in het Oval Office was bovenal een vernederende vertoning. Op een belerende toon gingen Trump en Vance even uitleggen hoe de wereld in elkaar zat. Jawel, de leugenachtige, criminele Amerikaanse president ging Oekraïne vertellen hoe het zat. Zelensky zou bijvoorbeeld een ‘Derde Wereldoorlog’ riskeren. Hoe hij daar verantwoordelijkheid voor draagt, werd niet duidelijk. Blijkbaar lokt een land dat zich verdedigt tegen een machtiger, naburig land een wereldoorlog uit, althans als we de impliciete logica van Trump zouden volgen. Dit soort flauwekul hoeven we niet serieus te nemen. Het feit dat we überhaupt gedwongen worden deze quatsch aan te horen vanwege zijn machtspositie, is al een gotspe.

Wat de bijeenkomst eveneens vernederend maakte, was de manier waarop Vance en Trump zich opstelden als strenge ouders. Vance en Trump eisten dat Zelensky ‘dankjewel’ zei. En meermaals werd hij de mond gesnoerd door Trump. Op een gegeven moment probeerde Zelensky nog aan te geven dat Rusland op een dag ook Amerika zou bedreigen. Maar dat mocht hij niet zeggen van de grote leider, want Trump ontnam hem direct het woord en zei het volgende:

“Don’t tell us what we are going to feel, you are in no position to dictate what we are going to feel.”

Deze arrogante houding en belerende toon zijn werkelijk onacceptabel. Trump en Vance mogen dan wel de leiding hebben over het machtigste land ter wereld, maar dat ontslaat hen niet van de plicht om respectvol met collega-regeringsleiders om te gaan. Zelfs op interpersoonlijk niveau sijpelt hun imperiale gedachtegoed door: Zelensky moet maar een toontje lager zingen.

Deze opzienbarende bijeenkomst laat zien dat Europa er alleen voor staat; Trump denkt dat hij Europa samen met Poetin kan dicteren. Wij moeten ons daarom NIETS meer aantrekken van deze autocratische bende aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Europa heeft meer dan een half miljard inwoners—wij zijn in geopolitieke termen sterker dan we denken. Wij moeten ons richten op het behoud van het zelfbeschikkingsrecht in de hele wereld, opdat rechtvaardigheid zegeviert boven ordinair machtsvertoon!



