Wie vist de dragende motivering uit de prullenbak?

COLUMN - Het kabinet wil grip krijgen op migratie. Dat kon minister-president Schoof niet vaak genoeg benadrukken in de persconferentie van gisteren. We citeren:

– We moeten weer grip krijgen op migratie.

– In verschillende fases pakken we het onhoudbare asielsysteem aan, en dat leidt uiteindelijk tot grip op immigratie.

– Het is het samenhangende pakket van maatregelen, wat uiteindelijk ertoe moet leiden dat we grip krijgen op migratie.

– We weten dat we hiermee grip krijgen op die migratie.

– We zijn ervan overtuigd dat we hiermee grip krijgen op migratie.

– Dan zullen we gaan zien dat we grip krijgen op die migratie, dat die instroom omlaag gaat, dat die terugkeer meer resultaat oplevert en de procedures worden versneld.

– Het is een samenhangend pakket waarvan we overtuigd zijn dat het die grip oplevert.

En de enige ‘dragende motivering’ die Schoof prijs gaf luidde:

Het totaalpakket zal uiteindelijk leiden tot minder kosten in de asielketen, en dat is buitengewoon belangrijk, want als u de begroting en meerjarige begroting heeft gezien, dan ziet u dat daar ook de budgetten fors omlaaggaan, dus des te meer reden om te zorgen dat je grip krijgt door de migratie

Schoof in traditie Balkenende – Rutte

Verder zeurde de persconferentie voort in de traditie Balkenende – Rutte: vragen ontwijken, geen concrete antwoorden geven, eindeloze herhalingen van nietszeggendheid. Het journaille kreeg er maar geen grip op.

Jan Hoedeman van het AD doorzag dat Schoof er alles aan doet never nooit gelyncht te worden en zei:

Het is fascinerend dat u net zei: ik noem bewust geen getallen over de vermindering van de asielinstroom. Dan kunt u ook nergens aan opgehangen worden.

Wat Hoedeman bedoelde was: “Dat is makkelijk. Als het er 300 minder zijn volgend jaar, dan kunt u zeggen: we hebben grip”.

Schoof glibberde langs de vraag met:

Nee maar een grip is meer dan alleen maar een getal. Grip is ook dat het hele asielstelsel, waarvan ik ook zei dat het onhoudbaar geworden, dat dat uiteindelijk zodanig vorm wordt gegeven dat we grip hebben op het totaal. Niet alleen maar op de instroom, maar dat is een belangrijke indicator.

Waar is de dragende motivering?

De journalisten gingen ook op zoek naar de ‘dragende motivering’, die helder zou maken waarom een noodwet absoluut nodig moest zijn, inclusief het ‘kaltstellen’ van het parlement. Je zou verwachten dat die motivering, minstens gedeeltelijk, ook ten grondslag ligt aan het nu opgeworpen plan de grip op migratie langs normale procedures tot wet te maken.

Floor Bremer (RTL) was nieuwsgierig: “Heeft u ooit de dragende motivering van minister Faber gezien?”

Schoof: “De dragende motivering is nooit in de ministerraad behandeld, dus daar moet ik ook geen uitspraken over doen.”

Bremer: “Dus u zei: dank voor uw werk, we gaan er niks mee doen?”

Schoof: “Ik denk dat veel elementen uit het voorwerk wat op het ministerie van Asiel en Migratie is verricht, door mevrouw Faber en ook door haar ambtenaren overigens, dat dat heel goed gebruikt kan worden bij de motivering en de opbouw van het wetsvoorstel van de Asielnoodmaatregelenwet.”

Juist ja. Logisch. Dus vroeg iemand van het NRC: “Het is hier wekenlang gegaan over de dragende motivering, krijgt de Tweede Kamer die ooit nog te zien?”

Schoof wist wel zeker van niet: “Dat heeft de ministerraad nooit bereikt, dus daarmee een stuk wat geen onderdeel heeft gemaakt van de besluitvorming.”

NRC: “Als de oppositie hem opvraagt, gaat hij die dan delen?”

Schoof: “Nou, het heeft geen onderdeel gemaakt van welke besluitvorming, dus in principe is er geen reden om die te verstrekken.”

NRC: “Dus de Kamer krijgt hem niet te zien?”

Schoof: “In principe is er geen reden om die te verstrekken.”

Komt die principiële opvatting van een transparante overheid u bekend voor? We zien het al aankomen. Dat wordt weer een Kamerdebat waar naar de memootjes en concepten zal worden gevraagd. Waarvan Schoof zal zeggen dat zulks nergens voor nodig is. Waarop de oppositie het debat stil legt tot de stukken wél boven water komen. Waarop Schoof zwicht, want inmiddels lekt iemand dat materiaal.

Er moet toch ergens iemand zijn die, nu het “geen onderdeel heeft gemaakt van welke besluitvorming”, denkt: oh nou, dan kan ik het net zo goed uit de prullenbak vissen en delen met het volk. Wie, o wie? RTL? NOS? NRC? Een het volk dienende ambtenaar?

Kamer met herfstreces, Syriërs in onzekerheid

Op de Tweede Kamer zullen we moeten wachten want die gaat nu eerst een week met herfstreces. Overigens kunnen de Kamerleden zich niet alleen voorbereiden op hoe ze die dragende motivering op tafel kunnen krijgen, ook kunnen ze op zoek naar ambtsberichten over de veiligheid in Syrië.

Schoof doceerde:

Nog even terug naar hoe het landenbeleid wordt vormgegeven, waarop dat gebaseerd is. Dat is gebaseerd op ambtsberichten vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zijn ambtelijke ambtsberichten, die zijn ook onafhankelijk. En de opdracht wordt door de minister van Buitenlandse Zaken gegeven, en in de opdracht zou bijvoorbeeld kunnen staan: welke gebieden in Syrië zijn veilig? Als je daar niet naar vraagt, krijg je daar ook geen antwoord op. Dus dat zou een methode kunnen zijn om dat te doen. Als dan in het ambtsbericht staat dat sommige gebieden veilig zijn, dan is het vervolgens aan de minister van Asiel en Migratie om daar een politiek oordeel over uit te spreken op basis van het ambtsbericht.

Heeft Schoof nog steeds niet de ‘ordentelijkheid’ van de minister van Asiel en Migratie in de smiezen? Van haar valt echt niet te verwachten dat ze zich werkelijk iets aantrekt van een ambtsbericht dat stelt dat “Syriërs bij terugkeer (naar regeringsgebied) met een groot aantal mensenrechtenschendingen geconfronteerd kon worden. Er was in heel Syrië sprake van arrestaties, detentie en ontvoeringen zonder rechtsgrondslag. In dat opzicht is de situatie niet wezenlijk anders dan de verslagperiode van het voorgaand ambtsbericht.” Kamerbrief april 2024, op basis van ambtsbericht augustus 2023).

U heeft nog niet genoeg van deze horror? Hier de letterlijke tekst van de persconferentie van minister-president Schoof na afloop van de ministerraad op 25 oktober 2024. Of als u de gruwel zelf wilt aanschouwen: bekijk de hele persconferentie via YouTube.