Wie is klimaatontkenner van het jaar en wint de Gouden Hockeystick 2020?

© Sargasso GoudenHockeystick 2020

Dit jaar reikt Sargasso voor de tweede keer de Gouden Hockeystick uit: de prijs voor de klimaatontkenner van het jaar. De prijs is voor die persoon of organisatie die zodanig een loopje neemt met de feiten over klimaatverandering dat je het crimineel zou kunnen noemen.

Graag vragen we weer iedereen om personen of organisaties te nomineren voor de prijs! Op basis van nominaties stelt de redactie een shortlist samen waarop iedereen kan stemmen.

De Gouden Hockeystick wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die in Nederland actief mis- of desinformatie verspreidt over klimaatwetenschap of antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering. Mis- en desinformatie ondermijnen het draagvlak voor klimaatbeleid, wat leidt tot uitstel of afstel van klimaatactie. Klimaatontkenners richten dus schade aan. Lees verder voor meer informatie over de prijs en onze criteria.

Over de Gouden Hockeystick

Sargasso reikte de prijs vorig jaar voor het eerst uit. Op basis van nominaties van lezers kwamen we tot een shortlist: FvD-voorman Thierry Baudet, ‘klimaatsceptische’ stichting Climate Intelligence (Clintel), wetenschapsjournalist en FvD-adviseur Marcel Crok en onze nationale ‘trots’ Shell. Baudet werd verkozen tot winnaar, Shell werd tweede. ‘Eervolle’ vermeldingen waren er onder meer voor minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), de Telegraaf en het Vlaamse blog doorbraak.be.

De Gouden Hockeystick verwijst naar de hockeystickcurve, een grafiek gebaseerd op onderzoek van klimaatwetenschapper Michael E. Mann. De hockeystickcurve laat zien dat in de afgelopen 1000 jaar de temperatuur geruime tijd langzaam daalde, maar recent, door de uitstoot van broeikasgassen, sterk steeg. Hoewel de hockeystickcurve inmiddels talloze keren onafhankelijk is bevestigd, is de grafiek voor veel klimaatontkenners nog altijd een geliefd onderwerp om twijfel over te zaaien.

We vinden het belangrijk juist aan de verspreiders van mis- of desinformatie een prijs uit te reiken, omdat we weten dat overheden en de grootste vervuilers niet in actie komen als er onvoldoende draagvlak is voor klimaatbeleid. Het direct veroorzaken van klimaatschade, bijvoorbeeld door een te hoge CO2-uitstoot, valt hier dus buiten, hoewel de ernst daarvan natuurlijk ook duidelijk is.

Wie komen in aanmerking voor de Gouden Hockeystick?

Mis- en desinformatie komt vanuit verschillende hoeken. Je kunt denken aan ‘sceptische wetenschappers’ of denktanks die door de mens veroorzaakte klimaatverandering ontkennen of in twijfel trekken. Het kan ook gaan om fossiele bedrijven of overheden die aan greenwashing doen: ze lijken groen bezig te zijn, maar dragen feitelijk niet significant bij aan oplossingen of doen zelfs het tegenovergestelde. Bedrijven kunnen ook actief onwaarheden en twijfel verspreiden, zoals we ooit zagen bij de tabaksindustrie.

Ook het ondermijnen van beleid kan onder misinformatie vallen, bijvoorbeeld wanneer wetenschappers, journalisten, denktanks of politici onwaarheden verspreiden over de effectiviteit, kosten of gevolgen van klimaatmaatregelen. Daarnaast zien we dat BN’ers en andere publieke figuren ongefundeerde standpunten verkondigen die een negatieve impact hebben op het klimaatdebat.

Kortom, er zijn vele gegadigden voor de prijs. Om hem daadwerkelijk te kunnen winnen houden we als richtlijn aan dat het moet gaan om een Nederlandse persoon of organisatie die door middel van een autoriteitsclaim (“wij weten waar we het over hebben”) actief mis- of desinformatie op het gebied van klimaatwetenschap en/of antropogene klimaatverandering onder het publiek verspreidt.

Voor het winnen van de prijs is kwade opzet niet nodig (het verschil tussen mis- en desinformatie is dat het bij het eerste louter gaat om onjuiste informatie, terwijl er bij het laatste ook kwade opzet in het spel is).

Nomineer kandidaten voor de Gouden Hockeystick 2020!

We roepen iedereen op om voor 14 november personen of organisaties te nomineren – bij voorkeur met opgaaf van redenen en bronnen – voor de Gouden Hockeystick 2020.

Je kunt (anoniem) kandidaten doorgeven via deze nominatiepagina.

De Climate Crew van Sargasso zal daarna een shortlist presenteren van genomineerden, waarop het publiek kan stemmen. Begin december maken we de winnaar van de Gouden Hockeystick bekend.